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АНАЛІТИКА

Китай втручався у двоє останніх виборів в Канаді, - Reuters

 

Канадська служба розвідки та безпеки (CSIS) з'ясувала, що агентурна мережа Китаю втручалася в останні два вибори в країні - у 2019 та 2021 роках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Під тиском опозиційних законодавців, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо раніше створив комісію з вивчення іноземного втручання у вибори, і стали відомі перші результати її роботи служби розвідки.

"Ми знаємо, що КНР таємно та обманним шляхом втрутилася у вибори як 2019, так і 2021 року", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в обох випадках ця діяльність мала прагматичний характер і була зосереджена насамперед на підтримці тих, хто вважався або "прокитайським", або "нейтральним" з питань, що становлять інтерес для уряду КНР.

"Державні суб'єкти можуть успішно здійснювати іноземне втручання в Канаду, тому що це має мало юридичних чи політичних наслідків. Таким чином, зовнішній вплив має низький ризик та високий прибуток", - йдеться в оцінці CSIS.

Згідно з офіційним переписом 2021 року, в Канаді проживає близько 1,7 млн осіб китайського походження, що становить трохи менше ніж 5% від загальної чисельності населення.

Випадки шпигунства на користь Китаю

Раніше повідомлялося, що Канада звільнила двох вчених, які працювали в лабораторії інфекційних захворювань за передачу Китаю конфіденційної інформації. Передані дані могли становити загрозу національній безпеці країни.

Крім того, нещодавно помічник генерального прокурора США Метт Олсен заявив, що у США затримали двох моряків Військово-морських сил. За його словами, внаслідок дій моряків "таємна військова інформація опинилась у руках Китайської Народної Республіки".

Також у грудні минулого року Австралійський суд визнав жителя Мельбурна, який раніше обіймав чільні посади в китайських громадських об'єднаннях, винним у плануванні акту іноземного втручання.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Канада
 

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