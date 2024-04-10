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Китай втручався у двоє останніх виборів в Канаді, - Reuters
08:56 09.04.2024 |
Канадська служба розвідки та безпеки (CSIS) з'ясувала, що агентурна мережа Китаю втручалася в останні два вибори в країні - у 2019 та 2021 роках.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Під тиском опозиційних законодавців, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо раніше створив комісію з вивчення іноземного втручання у вибори, і стали відомі перші результати її роботи служби розвідки.
"Ми знаємо, що КНР таємно та обманним шляхом втрутилася у вибори як 2019, так і 2021 року", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що в обох випадках ця діяльність мала прагматичний характер і була зосереджена насамперед на підтримці тих, хто вважався або "прокитайським", або "нейтральним" з питань, що становлять інтерес для уряду КНР.
"Державні суб'єкти можуть успішно здійснювати іноземне втручання в Канаду, тому що це має мало юридичних чи політичних наслідків. Таким чином, зовнішній вплив має низький ризик та високий прибуток", - йдеться в оцінці CSIS.
Згідно з офіційним переписом 2021 року, в Канаді проживає близько 1,7 млн осіб китайського походження, що становить трохи менше ніж 5% від загальної чисельності населення.
Випадки шпигунства на користь Китаю
Раніше повідомлялося, що Канада звільнила двох вчених, які працювали в лабораторії інфекційних захворювань за передачу Китаю конфіденційної інформації. Передані дані могли становити загрозу національній безпеці країни.
Крім того, нещодавно помічник генерального прокурора США Метт Олсен заявив, що у США затримали двох моряків Військово-морських сил. За його словами, внаслідок дій моряків "таємна військова інформація опинилась у руках Китайської Народної Республіки".
Також у грудні минулого року Австралійський суд визнав жителя Мельбурна, який раніше обіймав чільні посади в китайських громадських об'єднаннях, винним у плануванні акту іноземного втручання.
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