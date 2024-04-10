Держдеп підтвердив, що Блінкен говорив із союзниками про стурбованість співпрацею Китаю і РФ

У Державному департаменті США підтвердили, що держсекретар Ентоні Блінкен у розмовах із союзниками висловлював стурбованість характером співпраці Китаю та Росії, що, зокрема, сприяє здатності російського ВПК далі забезпечувати російську армію.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у спілкуванні зі ЗМІ сказав речник Держдепу Метью Міллер.

Міллера запитали про тривожні деталі співпраці Китаю та Росії, про які, за повідомленнями ЗМІ, Блінкен говорив із союзниками останнім часом.

"Ми справді були стурбовані від початку даного конфлікту підтримкою КНР для Росії у її війні проти України, і особливо стурбувалися останніми місяцями у зв'язку із зусиллями, що допомагають Росії відновити її військово-промислову базу", - зазначив речник, додавши, що Блінкен говорив про це з низкою партнерських держав.

"Останніми місяцями ми побачили, що КНР почала відбудовувати ту промислову базу. По суті, що вони почали заміщувати торгівлю з європейськими партнерами, яка припинилася після вторгнення в Україну і потрапила під санкції, та допомагають постачати компоненти, які збільшують спроможності Росії атакувати Україну", - деталізував Міллер.

Речник додав, що це може мати довгострокові безпекові наслідки і для Європи, і для всього світу, тож Блінкен ділився інформацією із союзниками і говорив про потребу стежити за цими процесами і запобігати їм.

Нагадаємо, раніше FT з посиланням на неназваних посадовців повідомляли, що Блінкен у спілкуванні з колегами у ЄС і НАТО повідомив про допомогу Китаю Росії "у масштабах, що викликають занепокоєння". Йшлося, зокрема, про допомогу у виробництві оптичного обладнання, пропелентів та обладнання у космічній сфері.

Тим часом міністерка фінансів США Джанет Єллен заявила, що під час чотириденного візиту до Китаю мала "важкі розмови" про Україну і попередила про наслідки китайські компанії, які будуть співпрацювати з російським ВПК.