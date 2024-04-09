ЦАХАЛ ліквідував одного з командирів «Хезболли»

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила про ліквідацію на півдні Лівану одного з ватажків шиїтського радикального руху "Хезболла". У ніч на понеділок, 8 квітня, було завдано ударів винищувачами ізраїльських ВПС, унаслідок чого було знищено командира елітного підрозділу "Радван" у регіоні Хаджира Алі Ахмеда Хасіна, заявила пресслужба ЦАХАЛу.

Згідно з даними ізраїльських військових, Хасіна і ще двох бойовиків "Хезболли" було вбито в районі Ес-Султанії. Крім того, наголошується, що Хасін відповідав за планування і проведення терактів проти цивільного населення північних районів Ізраїлю, а з початку ізраїльської військової операції в жовтні 2023 року він здійснив велику кількість ракетних пусків у бік Ізраїлю.

Як зазначає AFP, цю інформацію підтвердили державні ЗМІ Лівану і джерела в розвідувальних колах. Зі свого боку у "Хезболлі" заявили, що одного з членів руху на ім'я Алі Ахмед Хасін убили, не повідомивши жодної додаткової інформації.

Напад ХАМАСу на Ізраїль і дії "Хезболли" проти Ізраїлю

7 жовтня 2023 року радикальний палестинський рух ХАМАС (визнаний у США та Європейському Союзі терористичною організацією), скоїв масштабний напад на Ізраїль. Терористи завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю і, вдершись на його територію, влаштували наймасовішу розправу над мирним населенням в історії сучасної ізраїльської держави. Її жертвами стали близько 1200 осіб. Бойовики також захопили понад 240 заручників і вивезли їх у Сектор Гази. Частину з них згодом відпустили в обмін на звільнення Ізраїлем великої кількості палестинців.

Ізраїль у відповідь оголосив ХАМАСу війну. ЦАХАЛ завдає масованих ударів по Сектору Гази, що перебуває під контролем ХАМАСу, а також проводить там повномасштабну наземну воєнну операцію. За твердженнями підконтрольного ХАМАСу міністерства охорони здоров'я, в Секторі Гази загинули понад 33 тисячі осіб. Підтвердити ці дані за незалежними джерелами неможливо.

Крім того, від початку загострення конфлікту Ізраїлю з ХАМАСом практично щодня відбуваються бої на півночі країни, у прикордонній зоні з Ліваном, з бойовиками "Хезболли". За даними AFP, унаслідок сутичок у цьому регіоні загинуло щонайменше 363 людини, більшість із яких - бойовики "Хезболли". У січні повідомлялося про вбивство Ізраїлем заступника голови підрозділу "Радван" Віссама ат-Тавіла в Лівані. Загони "Радван" займаються проведенням атак і диверсій на півночі Ізраїлю.



