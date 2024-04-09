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Голова МЗС Франції: Розмовляти з посадовцями РФ більше не в наших інтересах
22:29 08.04.2024 |
Міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне заявив, що для Парижа вже «не в його інтересах» вести дискусії з російськими представниками, бо Москва викривляє зміст такого діалогу.
Про це він заявив у спільному інтерв'ю France24 та RFI, повідомляє "Європейська правда".
За словами Сежурне, нині "не в наших (Франції. - Ред.) інтересах дискутувати з російськими офіційними особами, оскільки комюніке, які публікуються, і повідомлення, які робляться, є брехнею".
Він припустив, що для відновлення діалогу з Москвою, "можливо, спочатку потрібно встановити довіру, і, можливо, перш за все, побачити розвиток подій на військовому фронті в Україні, щоб відносини могли бути відновлені".
"Поки що цього немає", - констатував голова французького МЗС.
Коментуючи останній офіційний контакт між російськими та французькими посадовцями на рівні Міноборони, Сежурне заявив, що "давня традиція співпраці з Росією у боротьбі з тероризмом" зараз перебуває у глухому куті.
"Насправді вона не продовжується, оскільки це була пропозиція, а російське комюніке російською мовою фактично пропонує нам не співпрацювати", - підсумував він.
Минулого тижня французький міністр оборони Себастьєн Лекорню провів телефонну розмову з Сергєєм Шойгу, що стало першою такою взаємодією з жовтня 2022 року. Розмова стосувалась передусім теракту, скоєного у Підмосков'ї 22 березня "Ісламською державою".
Після розмови у Міноборони РФ заявили, що під час розмови Лекорню і Шойгу "була відзначена готовність до діалогу щодо України". У відповідь представник уряду Франції назвав цю заяву неправдивою.
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