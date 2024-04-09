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АНАЛІТИКА

Іспанія скасує "золоті візи" для іноземних інвесторів у нерухомість

 

Іспанія скасує програму з видачі "золотих віз", що надає право на проживання іноземцям, які роблять великі інвестиції в нерухомість.

Про це заявив у понеділок журналістам прем'єр-міністр Педро Санчес, якого цитує агентство Reuters, пише "Європейська правда".

За словами Санчеса, скасування цієї програми допоможе зробити придбання доступного житла "правом, а не спекулятивним бізнесом".

Програма "золотих віз" надає громадянам країн з-за меж ЄС, які інвестують щонайменше 500 тисяч євро в іспанську нерухомість, спеціальний дозвіл, який дозволяє їм жити і працювати в країні протягом трьох років.

"Сьогодні 94 з кожних ста таких віз пов'язані з інвестиціями в нерухомість... у великих містах, які стикаються з дуже напруженим ринком і де майже неможливо знайти гідне житло для тих, хто вже живе, працює і платить податки", - сказав Санчес.

Він додав, що уряд розпочне процес ліквідації цієї схеми на щотижневому засіданні кабінету міністрів у вівторок після вивчення звіту, поданого Міністерством житлово-комунального господарства.

Сусідня Португалія нещодавно переглянула свою схему "золотих віз" і виключила з неї інвестиції в нерухомість, щоб подолати житлову кризу. Іноземці, які хочуть отримати посвідку на проживання, як і раніше, можуть вкладати свої гроші в інвестиційні фонди.

Європейська комісія вже давно закликає припинити всі подібні програми, посилаючись на ризики для безпеки.

А уряд Кіпру позбавив громадянства 222 заможних інвесторів та членів їхніх родин, що є частиною зусиль, спрямованих на відновлення репутації, заплямованої програмою "інвестиції в обмін на паспорти".
 

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