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Вашингтон прийде за вами: глава Мінфіну США пригрозила китайським банкам за допомогу Москві
15:53 08.04.2024 |
Міністр фінансів США Джанет Єллен завершила чотири дні переговорів у Китаї попередженням банкам та експортерам країни: якщо ви допоможете зміцнити військовий потенціал Росії, Вашингтон прийде за вами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
"Я наголосила, що компанії, у тому числі в КНР, не повинні надавати матеріальну підтримку війні Росії, і що вони зіткнуться зі значними наслідками, якщо вони це зроблять", - йдеться в заяві Єллен, підготовленій для виступу для прес-конференції в резиденції посла США у Пекіні.
За її словами, "будь-які банки, які сприяють великим транзакціям, що направляють товари військового призначення або подвійного призначення на російську оборонно-промислову базу, наражаються на ризик санкцій США".
Як зазначає Bloomberg, адміністрація Байдена намагається розправитися з фірмами по всьому світу, які допомагають Росії уникнути мережі санкцій, які США та їхні союзники запровадили проти Москви після її вторгнення до України у 2022 році. Хоча Китай був об'єктом минулих попереджень, послання Єллен, доставлене до китайської столиці, було незвичайним прямою загрозою санкцій.
Це сталося того дня, коли міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров прибув до Пекіна для обговорення питань, включаючи Україну. Хоча Китай описує свою позицію щодо війни як нейтральну, торгівля з Росією різко зросла з її початку.
Головною зброєю Америки проти фінансових інститутів є здатність Казначейства перекрити їм доступ до доларів США, що є реальною загрозою для будь-якого банку, що діє на міжнародному рівні.
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