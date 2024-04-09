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Кулеба та Кемерон скоординували кроки щодо пошуку та надання Україні додаткових Patriot
12:09 08.04.2024 |
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив зі своїм британським колегою Девідом Кемероном посилення допомоги Києву засобами протиповітряної оборони (ППО), зокрема Patriot.
Як пише "Європейська правда", про це він повідомив у Twitter (X).
За словами глави МЗС України, у продовження їхніх обговорень у штаб-квартирі НАТО минулого тижня вони скоординували подальші кроки щодо пошуку та передачі Україні додаткових систем ППО, насамперед Patriot.
"Я ціную проактивний підхід Девіда, спрямований на досягнення поставлених цілей", - резюмував Кулеба.
Раніше президент Володимир Зеленський знову закликав партнерів України посилити допомогу засобами протиповітряної оборони, зокрема системами Patriot.
Нагадаємо, посилення української ППО було однією з ключових тем розмов із партерами очільника МЗС України Дмитра Кулеби під час його поїздки на поля міністерської зустрічі НАТО у Брюсселі минулого тижня.
Як заявив у четвер генсек НАТО, деякі союзники НАТО вже пообіцяли пошукати системи ППО для України.
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