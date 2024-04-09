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АНАЛІТИКА

Кулеба та Кемерон скоординували кроки щодо пошуку та надання Україні додаткових Patriot

 

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив зі своїм британським колегою Девідом Кемероном посилення допомоги Києву засобами протиповітряної оборони (ППО), зокрема Patriot.

Як пише "Європейська правда", про це він повідомив у Twitter (X).

За словами глави МЗС України, у продовження їхніх обговорень у штаб-квартирі НАТО минулого тижня вони скоординували подальші кроки щодо пошуку та передачі Україні додаткових систем ППО, насамперед Patriot.

"Я ціную проактивний підхід Девіда, спрямований на досягнення поставлених цілей", - резюмував Кулеба.

Раніше президент Володимир Зеленський знову закликав партнерів України посилити допомогу засобами протиповітряної оборони, зокрема системами Patriot.

Нагадаємо, посилення української ППО було однією з ключових тем розмов із партерами очільника МЗС України Дмитра Кулеби під час його поїздки на поля міністерської зустрічі НАТО у Брюсселі минулого тижня.

Як заявив у четвер генсек НАТО, деякі союзники НАТО вже пообіцяли пошукати системи ППО для України.
Ключові теги: Британія
 

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