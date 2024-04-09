Британія відправить військовий корабель для доставки гумдопомоги в Газу

Велика Британія направить корабель Королівського військово-морського флоту для посилення гуманітарної підтримки Гази, де Ізраїль проводить військову операцію проти терористичного угруповання ХАМАС.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в повідомленні британського уряду.

Корабель, а також 9,7 млн фунтів (12 млн доларів), які планують виділити, має підтримати міжнародні зусилля зі створення морського коридору з Кіпру до Гази, що, як очікують, почне функціонувати на початку травня.

Виділені кошти підуть на доставку допомоги, логістичну експертизу, а також обладнання, таке як вилочні навантажувачі та складські приміщення, йдеться в заяві.

Лондон оголосив про цю допомогу через кілька днів після ізраїльського удару по конвою з гуманітарною допомогою в Газі, в результаті якого загинули сім людей, зокрема троє громадян Великої Британії.

Після цих трагічних подій міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон закликав Ізраїль дотримуватися міжнародного гуманітарного права.

Держсекретар США Ентоні Блінкен раніше попередив Ізраїль, що гуманітарна допомога для цивільного населення Гази повинна надаватися стабільно і безперебійно.

Президент США Джо Байден у телефонній розмові з прем'єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу попередив його, що подальша політика Штатів щодо сектора Гази залежатиме від того, що Ізраїль буде робити для запобігання жертв серед цивільних.