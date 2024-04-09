США і Китай запускають механізм обмінів для збалансованого економічного зростання

Міністр фінансів США Джанет Єллен та віцепрем'єр Китаю Хе Ліфен домовилися запустити новий механізм обмінів у питаннях збалансованого економічного зростання у відповідь на значне занепокоєння Штатів надлишком виробничих потужностей у КНР.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Передбачається, що новий механізм дозволить спростити обговорення макроекономічних дисбалансів в американсько-китайських відносинах, включаючи їх зв'язок із надлишковими виробничими потужностями у Китаї.

Після двох днів переговорів у Гуанчжоу, південному експортному центрі Китаю, сторони також домовилися започаткувати окремий формат співпраці для протидії відмиванню коштів у їх фінансових юрисдикціях.

Напередодні поїздки до КНР Єллен назвала своїм головним пріоритетом переконати китайських урядовців вжити заходів для стримування надлишкового виробництва електромобілів, сонячних панелей та інших технологій поновлювальної енергетики, які загрожують компаніям-конкурентам у США та інших країнах.

«Я думаю, що китайські партнери усвідомлюють, наскільки ми стурбовані наслідками їх промислової стратегії для Сполучених Штатів та можливістю наводнити наші ринки експортом, який ускладнює конкуренцію американським компаніям», - сказала Єллен, додавши, що й інші країни мають таке ж занепокоєння.

Вона зауважила після переговорів, що делегація Китаю почула, наскільки це питання важливе для США і що воно матиме критичне значення для майбутніх двосторонніх відносин.

Китайська сторона в опублікованому Xinhua повідомленні зазначила, що обидві сторони домовилися продовжити обговорення питань збалансованого зростання Сполучених Штатів, Китаю і світової економіки, а також фінансової стабільності та співпраці у боротьбі з відмиванням грошей.

«Китайська сторона висловила серйозну стурбованість економічними і торговими заходами США, які обмежують Китай, і повністю відреагувала на питання виробничих потужностей. Обидві сторони домовилися продовжувати спілкування», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, лідер Китаю Сі Цзіньпін під час телефонної розмови з президентом США Джо Байденом у вівторок увечері заявив, що Китай і Сполучені Штати мають співіснувати в мирі та прагнути взаємовигідної співпраці, а не скочуватися до конфлікту або конфронтації.