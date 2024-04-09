Фінансові новини
- |
- 09.04.24
- |
- 07:05
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
США пригрозили Китаю «серйозними наслідками» за допомогу РФ
09:54 08.04.2024 |
Міністерка фінансів США Джанет Єллен на зустрічі з віцепрем'єр-міністром Китаю Хе Ліфеном у Гуанчжоу в суботу, 6 квітня, попередила його про наслідки для китайського бізнесу в разі, якщо компанії країни викриють в підтримці Росії у її війні проти України.
Агентство AFP уточнює, що вона заявила про це лише через кілька днів після того, як Вашингтон висловив стурбованість допомогою Пекіна у відновленні оборонно-промислової бази РФ.
"Міністерка Єллен наголосила, що компанії, зокрема з КНР, не повинні надавати матеріальну підтримку війні Росії проти України, включно з підтримкою російської оборонно-промислової бази, і що якщо вони це зроблять, то це матиме значні наслідки", - йдеться в заяві мінфіну США.
Це вже другий візит Єллен у Китай - перший відбувся в липні минулого року.
У червні Китай запевняв США у відсутності допомоги Росії
Державний секретар США Ентоні Блінкен у червні відвідав Китай з дводенним візитом, ставши найбільш високопоставленим представником Сполучених Штатів, який побував у КНР з 2018 року. За підсумками їхньої півгодинної зустрічі лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив, що сторонам "вдалося домогтися прогресу, а з низки тем - одностайності".
Як повідомив сам Блінкен, влада КНР запевнила його, що не надає Росії летальної допомоги для використання у війні проти України.
У листопаді 2023 року президент США Джо Байден і Сі Цзіньпін зустрілися в Сан-Франциско, але, як зазначали ЗМІ, їхня зустріч не принесла "істотних проривів".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Схвалений комітетом Ради законопроєкт Кабміну про перезавантаження БЕБ зазнав критики й після оновлення
ТОП-НОВИНИ
|Комітет Ради визначив штрафи за ухиляння від мобілізації
|У ЄС погодили обмеження на імпорт агропродукції з України
|ОГП розслідує інцидент з ТЦК і журналістом «Слідства.інфо»
|Реформа БЕБ: Комітет cхвалив нову редакцію законопроєкту, але без зауважень бізнесу
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|ЦАХАЛ ліквідував одного з командирів «Хезболли»
|Україна домовилася про відкриття нового пункту пропуску на кордоні з Угорщиною
|США застерегли Ізраїль від операції в Рафаху після заяви Нетаньягу про дату штурму
|Нетаньяху заявив, що в Ізраїлю є дата введення ЦАХАЛ у Рафах
|У ЄС погодили обмеження на імпорт агропродукції з України
|Лідери Франції та Британії домовились збільшити постачання снарядів і ППО для України
Бізнес
|За розширені оновлення безпеки Windows 10 компаніям доведеться платити від $61 за перший рік
|Microsoft та Quantinuum заявили про «прорив» у квантових обчисленнях — 14 тис. експериментів без помилок
|Попит на нові вантажівки в Україні за рік зріс на третину
|BMW показала майбутнє кросоверів – Vision Neue Klasse X
|Mercedes представив оновлений G-Class
|Середня зарплата новачків в IT складає $600 — статистика
|Ексклюзивів буде менше: новий керівник PlayStation вступив на посаду і реалізовуватиме нову бізнес-стратегію компанії