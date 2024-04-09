США пригрозили Китаю «серйозними наслідками» за допомогу РФ

Міністерка фінансів США Джанет Єллен на зустрічі з віцепрем'єр-міністром Китаю Хе Ліфеном у Гуанчжоу в суботу, 6 квітня, попередила його про наслідки для китайського бізнесу в разі, якщо компанії країни викриють в підтримці Росії у її війні проти України.

Агентство AFP уточнює, що вона заявила про це лише через кілька днів після того, як Вашингтон висловив стурбованість допомогою Пекіна у відновленні оборонно-промислової бази РФ.

"Міністерка Єллен наголосила, що компанії, зокрема з КНР, не повинні надавати матеріальну підтримку війні Росії проти України, включно з підтримкою російської оборонно-промислової бази, і що якщо вони це зроблять, то це матиме значні наслідки", - йдеться в заяві мінфіну США.

Це вже другий візит Єллен у Китай - перший відбувся в липні минулого року.

У червні Китай запевняв США у відсутності допомоги Росії

Державний секретар США Ентоні Блінкен у червні відвідав Китай з дводенним візитом, ставши найбільш високопоставленим представником Сполучених Штатів, який побував у КНР з 2018 року. За підсумками їхньої півгодинної зустрічі лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив, що сторонам "вдалося домогтися прогресу, а з низки тем - одностайності".

Як повідомив сам Блінкен, влада КНР запевнила його, що не надає Росії летальної допомоги для використання у війні проти України.

У листопаді 2023 року президент США Джо Байден і Сі Цзіньпін зустрілися в Сан-Франциско, але, як зазначали ЗМІ, їхня зустріч не принесла "істотних проривів".