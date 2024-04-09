Китай надає Росії супутникові зображення для ударів по Україні, - Bloomberg

Китай посилив свою підтримку Росії. Зокрема Пекін надає геопросторову розвідку, щоб допомогти Москві у її війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За даними джерел видання, на тлі ознак подальшої військової інтеграції між двома країнами Китай надав Росії супутникові знімки для військових цілей, а також мікроелектроніку і верстати для танків.

Пекін намагається зобразити себе переважно нейтральним перед обличчям повномасштабного вторгнення Росії в Україну, яке триває вже третій рік, проте він встановив глибокий союз з Москвою в рамках того, що Сі Цзіньпін і Володимир Путін назвали дружбою "без обмежень" напередодні зимових Олімпійських ігор 2022 року в Пекіні.

Важливо, що Китай і Гонконг також стали для Москви ключовими воротами для доступу до технологій з обмеженим доступом, включаючи чіпи та інтегральні схеми, що використовуються в озброєнні або необхідні для його створення.

Своєю чергою США і Європейський Союз внесли до списку кілька китайських фірм, які здійснюють ці передачі, але торгівля не демонструє ознак згортання.

Нагадаємо, ми писали, що сьогодні 6 квітня, США попередили китайські компанії про "значні наслідки" у разі допомоги Росії.

Президент України Володимир Зеленський також заявляв, що Китай відіграє велику роль у світі, тому Україна хоче, щоб ця країна була залучена до формули миру.

Пекін поки не погодився, але китайська влада не критикує українську формулу.