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Нафтопереробний завод в російському Орську зупинив роботу через прорив дамби, центр міста затопило
09:05 08.04.2024 |
Нафтопереробне підприємство "Орскнафтооргсинтез" призупинило роботу нафтопереробного заводу в Орську після прориву дамби минулої п'ятниці.
У пресслужбі компанії пояснили це небезпекою для виробництва, передає російський Інтерфакс.
"Орскнафтооргсинтез" - найбільший актив групи "ФортеІнвест", потужність нафтопереробного заводу становить 6 млн тонн нафтопродуктів на рік.
Що відомо про затоплене російське місто Орськ
Нагадаємо, 5 квітня в Орську прорвало збудовану всього у 2010 році захисну насипну дамбу на річці Урал, через це частину другого за розміром в регіоні міста затопило.
Очільник МНС РФ Олександр Курєнков назвав ситуацію з затопленням Орська критичною, у місті підтоплено 4 518 житлових будинків та 4 587 присадибних ділянок. Із затоплених районів евакуйовано понад 4 тисячі осіб.
У ситуацію був вимушений особисто втрутитися російський диктатор Путін, а режиму надзвичайної ситуації в Оренбурзькій області через паводки, надали федерального статусу. Джерело: https://biz.censor.net/n3483003
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