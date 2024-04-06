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АНАЛІТИКА

Путіну не вистачає грошей: Влада Росії підвищить податки на видобуток золота

 

У Росії з 1 червня підвищать податок на видобуток золота.

Відповідну поправку до Податкового кодексу вже схвалив Комітет Держдуми РФ з бюджету та податків, передає російський Інтерфакс.

Цими змінами пропонується з 1 червня запровадити додатковий коефіцієнт при видобуванні золота до податку на видобуток корисних копалин у розмірі 78 тис. рублів за 1 кг.

Підвищити податок необхідно, щоб компенсувати втрати бюджету РФ від падіння експорту.

"Справа в тому, що після того, як ввели експортне мито на золото, експорт золота обнулився в прямому розумінні цього слова, оскільки, як ви знаєте, ми позаминулого року прийняли зміну, і у нас без ПДВ тепер банки можуть продавати фізособам золото, то відповідно, різко стали давати невеликі дисконти до ціни на золото на внутрішньому ринку через мито, через це фізособи почали розкуповувати через банки золото, і у нас практично зупинився експорт золота, він припинився", - розповів заступник голови Мінфіну Олексій Сазанов.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

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