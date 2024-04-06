Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Прапор Російської імперії визнали екстремістською символікою в Молдові

 

Суд у Молдові визнав прапор Російської імперії екстремістською символікою. Однак рішення ще можуть оскаржити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker.

Видання вказує, що суд Кишинева розглянув запит Генеральної прокуратури, міністерства юстиції та Служби інформації та безпеки.

Ці органи просили визнати екстремістським чорно-жовто-білий триколор, який є прапором Російської імперії.

"На засіданні 3 квітня суд схвалив клопотання влади і встановив "екстремістський характер прапора з трьома горизонтальними чорно-жовто-білими лініями", - йдеться в матеріалі.

Однак рішення можна оскаржити в Апеляційній палаті Кишинева протягом 30 днів.

Російська імперія

Держава, що існувала в період з 1721 року до Лютневої революції 1917 року. У 1913 році Російська імперія займала другу за площею територію у світі, після Британської імперії.

Чорно-жовто-білий прапор був офіційним прапором Російської імперії з 1858 до 1896 року. Сьогодні він активно використовується російськими націоналістичними, монархічними організаціями.

Агресія РФ проти Молдови

Раніше президент Молдови Майя Санду говорила, що країна є об'єктом російського втручання, яке посилюється в міру того, як ця країна просувається до інтеграції в Європу.

Пізніше Молдова заявила, що Росія незаконно надрукувала в Придністров'ї бюлетені для так званих "виборів" президента РФ.

А нещодавно міністр внутрішніх справ Молдови Адріан Єфрос повідомив, що в країні повним ходом триває гібридна війна, розв'язана російською владою. Росія не відмовилася від своїх намірів, вона змінила тактику.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,8437
  0,1764
 0,45
EUR
 1
 42,0910
  0,2575
 0,61

Курс обміну валют на вчора, 10:13
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,8480  0,15 0,38 39,4004  0,11 0,28
EUR 42,1560  0,07 0,16 42,9188  0,07 0,15

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,8500  0,15 0,38 38,8600  0,16 0,41
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес