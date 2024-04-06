Фінансові новини
- |
- 06.04.24
- |
- 02:02
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Прапор Російської імперії визнали екстремістською символікою в Молдові
23:26 05.04.2024 |
Суд у Молдові визнав прапор Російської імперії екстремістською символікою. Однак рішення ще можуть оскаржити.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker.
Видання вказує, що суд Кишинева розглянув запит Генеральної прокуратури, міністерства юстиції та Служби інформації та безпеки.
Ці органи просили визнати екстремістським чорно-жовто-білий триколор, який є прапором Російської імперії.
"На засіданні 3 квітня суд схвалив клопотання влади і встановив "екстремістський характер прапора з трьома горизонтальними чорно-жовто-білими лініями", - йдеться в матеріалі.
Однак рішення можна оскаржити в Апеляційній палаті Кишинева протягом 30 днів.
Російська імперія
Держава, що існувала в період з 1721 року до Лютневої революції 1917 року. У 1913 році Російська імперія займала другу за площею територію у світі, після Британської імперії.
Чорно-жовто-білий прапор був офіційним прапором Російської імперії з 1858 до 1896 року. Сьогодні він активно використовується російськими націоналістичними, монархічними організаціями.
Агресія РФ проти Молдови
Раніше президент Молдови Майя Санду говорила, що країна є об'єктом російського втручання, яке посилюється в міру того, як ця країна просувається до інтеграції в Європу.
Пізніше Молдова заявила, що Росія незаконно надрукувала в Придністров'ї бюлетені для так званих "виборів" президента РФ.
А нещодавно міністр внутрішніх справ Молдови Адріан Єфрос повідомив, що в країні повним ходом триває гібридна війна, розв'язана російською владою. Росія не відмовилася від своїх намірів, вона змінила тактику.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Дрони ГУР та ЗСУ атакували три аеродроми в Росії: є знищені та пошкоджені літаки – джерело
|Морозовськ, Єйськ та Енгельс. У Росії масово вибухало в трьох містах з аеродромами
|ВАКС заарештував з альтернативою застави в 30 млн грн ексрадника Офісу президента, підозрюваного в організації розкрадання коштів УЗ
|ЗМІ: Голосування за допомогу Україні в Конгресі США можуть перенести ще на кілька тижнів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|«Трибунал для Путіна» дедалі ближчий і реальніший?
|Путіну не вистачає грошей: Влада Росії підвищить податки на видобуток золота
|Прапор Російської імперії визнали екстремістською символікою в Молдові
|Польські фермери частково розблокували один із КПП на кордоні з Україною
|У США судитимуть китайську компанію Huawei за оману
|Сербія надала фінансову допомогу Україні: розмір гранту – понад мільярд гривень
Бізнес
|Середня зарплата новачків в IT складає $600 — статистика
|Ексклюзивів буде менше: новий керівник PlayStation вступив на посаду і реалізовуватиме нову бізнес-стратегію компанії
|США і Британія підписали першу у світі двосторонню угоду з безпеки у сфері технологій штучного інтелекту
|Xiaomi не збирається випускати свій електрокар SU7 за межами Китаю
|ChatGPT відтепер можна використовувати без реєстрації
|Telegram запустив монетизацію для власників каналів, в Україні вона не працює
|OpenAI оголосила про нову технологію клонування голосу з 15-секундного аудіо