У США судитимуть китайську компанію Huawei за оману

Міністерства юстиції США звинувачує китайську Huawei у введенні банків в оману щодо бізнесу технологічної компанії в Ірані, тож суду розглядатиме справу 2026 року.

Помічник прокурора США Олександр Соломон сказав окружній судді США Енн Доннеллі, що «дискусії щодо мирової угоди зайшли в глухий кут. Ми вважаємо, що було б розумно призначити дату судового розгляду». Суддя Доннеллі також висловила своє переконання, що початок судового процесу в січні 2026 року є оптимальним варіантом

Справа, яка розпочалася 2018 року спричинила напруженість у відносинах між США та Китаєм. Її початок був пов'язаний зі затриманням фінансового директора Huawei Мен Ваньчжоу за звинуваченням у введенні банків в оману стосовно бізнесу компанії в Ірані. Угода між країнами 2021 року зняла звинувачення з китайського топменеджера, але справа проти компанії триває далі.

Прокуратура передбачає, що судовий процес може тривати від чотирьох до шести місяців, і вже розглядається клопотання про розділення справи на частини. Уряд виступає проти цього, стверджуючи, що всі звинувачення пов'язані між собою.