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Торгівля Туреччини з Росією може знизитися на третину через санкції, - Bloomberg
18:02 05.04.2024 |
Торгівля Туреччини з Росією застопорилася через західні санкції. Продажі можуть впасти на третину.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
"Експортери машинобудування, які найбільше виграли від різкого збільшення поставок Туреччини в Росію у 2023 році, можуть відчути, що продажі впадуть на 1 мільярд доларів уже цього року", - пише видання.
Причиною цього стають санкційні списки, що швидко розширюються, і посилення заходів щодо товарів, які потенційно можуть використовуватися у військових цілях.
Голова Асоціації експортерів машинобудування Кутлу Каравеліоглу повідомив виданню, що продажі в РФ можуть впасти на третину.
"Здається, що жоден серйозний виробник корпоративного обладнання не зможе зберегти свій колишній інтерес до Росії в умовах зростаючого тиску на банківську систему і ланцюжки поставок", - сказав він.
Санкції стають ефективнішими
Bloomberg написало, що це погана новина для турецьких компаній. Також це вказує на те, що санкції США та ЄС щодо Росії стають дедалі ефективнішими, навіть у таких юрисдикціях, як Туреччина.
За попередніми даними, опублікованими в четвер Міністерством торгівлі Туреччини, експорт у Росію впав на 33,7% у першому кварталі порівняно з роком раніше.
Падіння експорту в Росію цього року відбулося на тлі спроб Анкари поліпшити свої відносини з Вашингтоном, зокрема за рахунок підвищеного контролю над пов'язаними з Росією банківськими операціями за участю Туреччини.
Санкції США проти Росії відобразилися на Туреччині
Раніше повідомлялося, що погроза США застосувати санкції до фінансових компаній, які ведуть бізнес із Росією, охолодила турецько-російську торгівлю, порушивши або сповільнивши деякі платежі як за імпортовану нафту, так і за турецький експорт.
Нещодавно стало відомо, що нафтовий термінал на середземноморському узбережжі Туреччини "Дортіол" більше не прийматиме російський імпорт на тлі посилення санкційного тиску з боку США.
Нещодавно ЗМІ повідомляли, що Сполучені Штати Америки домовилися з Туреччиною про нову систему дотримання і введення санкцій проти Росії.
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