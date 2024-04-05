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За час повномасштабної війни РФ «захопила» 180 компаній на $11,5 мільярда
15:54 05.04.2024 |
Британська розвідка підрахувала, що із початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну російська держава встановила контроль над 180 компаніями загальною вартістю близько $11,5 млрд.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Великої Британії із посиланням на дані розвідки.
"Майже напевно пріоритетними були компанії з іноземним капіталом, включно з компаніями, що належать росіянам, які проживають за кордоном", - йдеться у повідомленні.
Фактичне захоплення компаній розвідники пояснюють тим, що Кремль хоче зменшити іноземні, особливо західні, зв'язки в російській економіці.
Водночас РФ встановлює більший контроль над компаніями у "стратегічних" галузях, таких як оборонна промисловість.
Москва перерозподіляє активи на користь пов'язаних з Кремлем бізнесменів, які підтримують війну в Україні, зазначили в Міноборони.
"Ця деприватизація, ймовірно, пов'язана із закликом Путіна у його посланні в лютому 2024 року до нової націоналістичної еліти, сформованої внаслідок війні в Україні", - пояснює відомство.
Британські експерти додали, що збільшення витрат на оборону майже напевне збільшило фінансовий тиск на бюджет РФ, поряд з економічними санкціями та відтоком капіталу з початку широкомасштабного вторгнення.
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