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АНАЛІТИКА

За час повномасштабної війни РФ «захопила» 180 компаній на $11,5 мільярда

 

Британська розвідка підрахувала, що із початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну російська держава встановила контроль над 180 компаніями загальною вартістю близько $11,5 млрд.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Великої Британії із посиланням на дані розвідки.

"Майже напевно пріоритетними були компанії з іноземним капіталом, включно з компаніями, що належать росіянам, які проживають за кордоном", - йдеться у повідомленні.

Фактичне захоплення компаній розвідники пояснюють тим, що Кремль хоче зменшити іноземні, особливо західні, зв'язки в російській економіці.

Водночас РФ встановлює більший контроль над компаніями у "стратегічних" галузях, таких як оборонна промисловість.

Москва перерозподіляє активи на користь пов'язаних з Кремлем бізнесменів, які підтримують війну в Україні, зазначили в Міноборони.

"Ця деприватизація, ймовірно, пов'язана із закликом Путіна у його посланні в лютому 2024 року до нової націоналістичної еліти, сформованої внаслідок війні в Україні", - пояснює відомство.

Британські експерти додали, що збільшення витрат на оборону майже напевне збільшило фінансовий тиск на бюджет РФ, поряд з економічними санкціями та відтоком капіталу з початку широкомасштабного вторгнення.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

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