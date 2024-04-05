Фінансові новини
- |
- 05.04.24
- |
- 16:24
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
Турецька опозиція звинуватила Ердогана затримці коштів для міст
15:51 05.04.2024 |
У турецькій опозиції стверджують, що через президента Реджепа Таїпа Ердогана міста не доотримують мільярди доларів з муніципальних фондів, які мають вирішальне значення для інвестицій.
Як пише "Європейська правда", про це в інтерв'ю Bloomberg заявив лідер головної опозиційної Республіканської народної партії (РНП) Озгюр Озел.
За словами лідера РНП, президент повинен виділити понад 1,8 млрд доларів затвердженого фінансування, яке вже два роки утримується урядом або державним банком.
"Виборці покарали його", - сказав Озел, маючи на увазі нещодавню поразку партії Ердогана на місцевих виборах.
Озел додав, що якщо Ердоган відмовить муніципалітетам у підтримці, "виборці покарають його ще суворіше".
Він пообіцяв, що муніципалітети, де має контроль РНП, збережуть соціальну допомогу та виплати для нужденних, а також проведуть ретельний аудит з метою забезпечення їхньої більшої прозорості.
У неділю на місцевих виборах у Туреччині РНП досягла історичного успіху, зберігши за собою посади мерів Стамбула, найбільшого міста та економічного центру країни, і столиці Анкари.
Партія отримала майже 38% голосів на національному рівні, випередивши Партію справедливості та розвитку Ердогана, яка отримала трохи менше 36%.
Таким чином, політсила чинного президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана зазнала найбільшої поразки за понад 20 років. Прихильники опозиції влаштували масштабні святкування у Стамбулі.
Сам Ердоган, коментуючи результати виборів, висловив жаль, що його політична сила не змогла досягти бажаних результатів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ВАКС заарештував з альтернативою застави в 30 млн грн ексрадника Офісу президента, підозрюваного в організації розкрадання коштів УЗ
|ЗМІ: Голосування за допомогу Україні в Конгресі США можуть перенести ще на кілька тижнів
|Україна уклала безпекову угоду з Фінляндією
|Великі зміни. Мобілізація в Україні буде по-новому, змінять правила й для військових
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|NYT: США та Німеччина зберігають опозицію до запрошення України в НАТО
|За час повномасштабної війни РФ «захопила» 180 компаній на $11,5 мільярда
|Турецька опозиція звинуватила Ердогана затримці коштів для міст
|Норвегія потенційно не виключає введення військ в Україну
|Віцеголова Єврокомісії: Розкриття проросійської мережі – лише верхівка айсберга
|Ізраїль готується до масованого нападу Ірану. Чому це може статись
Бізнес
|Xiaomi не збирається випускати свій електрокар SU7 за межами Китаю
|ChatGPT відтепер можна використовувати без реєстрації
|Telegram запустив монетизацію для власників каналів, в Україні вона не працює
|OpenAI оголосила про нову технологію клонування голосу з 15-секундного аудіо
|Ілон Маск представив оновленого ШІ Grok-1.5
|Модель ШІ Claude 3 від Anthropic випередила GPT-4 у рейтингу Chatbot Arena
|США посилюють стандарти викидів парникових газів для великовантажних автомобілів