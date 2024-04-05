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АНАЛІТИКА

Віцеголова Єврокомісії: Розкриття проросійської мережі – лише верхівка айсберга

 

Віцепрезидентка Європейської комісії Вера Юрова очікує нових звинувачень щодо можливих таємних платежів з боку РФ європейським політикам в межах викриття проросійських мереж упливу.

Як пише "Європейська правда", про це вона заявила в інтерв'ю виданню Hospodarske noviny, повідомляє DPA.

Вона припустила, що Росія платить набагато більше політикам або людям, які мають вплив у Євросоюзі, ніж було відомо раніше.

"Звичайно, ми (як політики) не маємо інструментів, щоб визначити, хто вони, але спецслужби готові розкрити інформацію та розповісти громадськості, й це добре. Я переконана, що те, що ми знаємо зараз, - це лише верхівка айсберга", - зазначила Юрова.

За словами віцепрезидентки Єврокомісії, те, чи справді той чи інший випадок є корупцією, мають вирішити слідчі та судді.

Посадовиця також зауважила, що різні рівні національної безпеки в країнах-членах Євросоюзу ускладнюють ситуацію.

Минулого тижня стало відомо, що Чехія розкрила проросійську мережу, яка розробляла операцію з поширення російського впливу та підриву безпеки в Європі.

У цьому контексті Прага оголосила про санкції проти Віктора Медведчука, а також пропагандиста родом з України Артема Марчевського та прокремлівського сайту правого спрямування Voice of Europe.

Крім того, журналістське розслідування виявило, що депутат Бундестагу від "Альтернативи для Німеччини" й кандидат від цієї партії на виборах до Європарламенту Петр Бистронь отримував гроші від проросійської мережі впливу.

Сам Бистронь вирішив оскаржити в суді ці звинувачення.
Ключові теги: ЄС, Росія
 

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