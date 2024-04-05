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АНАЛІТИКА

США знову тиснутимуть на Нідерланди через співпрацю з Китаєм, - Reuters

 

Адміністрація президента Джо Байдена планує чинити тиск на Нідерланди, щоб вони заборонили її компанії для виробництва мікросхем ASML обслуговувати деякі інструменти в Китаї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Керівник експортної політики США Алан Естевес планує наступного понеділка зустрітися з офіційними особами уряду Нідерландів і ASML Holding NV.

У МЗС Нідерландів підтвердили майбутню зустріч, але не уточнили, які теми будуть на порядку денному.

"Нідерланди завжди ведуть хороші дискусії з нашими партнерами. Зустріч офіційних осіб у понеділок є одним із прикладів цього", - повідомили агентству Reuters у міністерстві.

Видання вказує, що ця зустріч спрямована на те, щоб переконати союзників приєднатися до зусиль США щодо подальшого придушення здатності Китаю виробляти передові чипи.

Китаю намагається виробляти чіпи

"Минулого року китайський телекомунікаційний гігант Huawei, який потрапив під санкції, шокував світ новим телефоном, оснащеним складним чіпом", - пише видання.

Huawei Mate 60 Pro розглядався як символ технологічного відродження Китаю, попри тривалі спроби Вашингтона підірвати його можливості з виробництва передових напівпровідників.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін цього тижня поскаржився Байдену на спроби США заблокувати поставки в країну американських чипів. За словами Сі, це перешкоджає розвитку Китаю.

Нідерланди частково заважали розвитку Китаю

Уряд Нідерландів почав обмежувати використання певного обладнання глибокого ультрафіолету для китайських клієнтів і частково відкликав одну ліцензію, що торкнулося невеликої кількості клієнтів у Китаї.

Але нідерландські обмеження не доходили до правил США, які забороняли американським фірмам обслуговувати обладнання на передових китайських заводах.

Естевес публічно заявив, що США просять союзників перешкодити місцевим компаніям обслуговувати певні інструменти для виробництва мікросхем для китайських клієнтів.

Не вперше США тиснуть на Нідерланди

У січні Bloomberg писало, що нідерландська технологічна компанія ASML на вимогу адміністрації президента США Джо Байдена скасувала постачання своїх пристроїв до Китаю.

Тоді нідерландський виробник мав ліцензії на постачання трьох найсучасніших машин глибокої ультрафіолетової літографії китайським фірмам.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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