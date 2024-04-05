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АНАЛІТИКА

Армія США розпочала наймасштабніші навчання в Європі, - Пентагон

 

Пентагон заявив, що сухопутні війська армії США беруть участь у навчаннях Steadfast Defender 24. Вони продовжаться до 31 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг спікера Пентагону Патріка Райдера та сайт НАТО.

У програмі навчання реагуватиме на загрози в умовах війни Росії проти України. За словами речника Пентагону, США відправили військовий корабель USS Gunston Hall з обладнанням.

"Сьогодні ми відзначаємо офіційний початок найбільших навчань армії США в Європі Steadfast Defender 24, відправивши військові кораблі з обладнанням для цього заходу", - сказав Райдер.

За словами альянсу, Steadfast Defender 24 продемонструє здатність НАТО швидко розгорнути сили з Північної Америки та інших частин Альянсу для посилення оборони Європи.

"Альянс продемонструє свою здатність зміцнити євроатлантичний регіон за допомогою трансатлантичного переміщення сил з Північної Америки. Defender 2024 стане наочною демонстрацією нашої єдності, сили та рішучості захищати один одного, наші цінності та заснований на правилах міжнародний порядок", - заявив генерал Крістофер Каволі, Верховний головнокомандувач збройними силами НАТО в Європі

Навчання пройдуть у кількох місцях, а відповідні навчання триватимуть до 31 травня 2024 року. Це будуть перші великомасштабні навчання НАТО, на яких будуть реалізовані нові плани оборони.

"Вони покажуть, що НАТО може проводити та підтримувати складні багатопланові операції протягом кількох місяців на відстані тисяч кілометрів від Крайньої Півночі до Центральної та Східної Європи та за будь-яких умов", - заявили в альянсі.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США
 

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