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АНАЛІТИКА

Білий дім: Якщо РФ не підтримає заборону ядерної зброї в космосі, до Путіна будуть питання

 

В адміністрації президента Сполучених Штатів заявили, що США на початку наступного тижня планують винести на голосування в Раді Безпеки ООН резолюцію щодо заборони на розміщення ядерної зброї у космосі.

Як пише "Європейська правда", про це під час брифінгу заявив координатор зі стратегічної комунікації Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє "Голос Америки".

За словами представника Білого дому, "голосування (в Радбезі ООН) має бути простим", адже Договір про космос 1967 року, який підписали понад 130 країн, включно з Росією і Китаєм, забороняє розгортання на орбіті "ядерної зброї або інших видів зброї масового ураження".

Він нагадав, що лідер РФ Владімір Путін казав, що Росія не має наміру розміщувати ядерну зброю в космосі.

"Тож ми з нетерпінням очікуємо, що РФ проголосує за цю резолюцію. Не повинно бути причин, чому б цього не зробити. А якщо ні, то я вважаю, це повинно викликати певні дійсно законні запитання до Путіна про те, якими є його справжні наміри", - зазначив Кірбі.

Як відомо, США в приватному порядку застерегли Росію від розгортання нової ядерної зброї у космосі, здатної вивести з ладу велику кількість супутників.

Офіційно США повідомили Конгресу і союзникам у Європі про нові розвідувальні дані, пов'язані з російським ядерним потенціалом, який може становити міжнародну загрозу.

Пізніше джерела повідомили, що попередження стосувалося російського потенціалу в космосі і супутників.
Ключові теги: США, Росія
 

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