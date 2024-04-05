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Японія розширює санкції проти РФ
10:56 05.04.2024 |
Японська влада ухвалила рішення розширити санкції проти РФ і поповнити списки товарів, заборонених до ввезення в Росію, йдеться у пресрелізі Мінекономіки Японії.
У списки заборонених для постачань товарів увійшли різні типи суден - пожежні та кранові, плавучі доки, плавучі та заглибні платформи для буріння і видобутку ресурсів, яхти, спортивні судна.
Заборонено ввезення викопного палива, мінеральних мастил і продукції з них на кшталт моторного мастила; продуктів неорганічної хімії та дорогоцінних металів, а також їхніх неорганічних сполук (хлороводень, гідроксид алюмінію); пластику і предметів із нього (нітроцелюлоза); вольфраму, молібдену, кобальту, цирконію, ренію і виробів із них.
Заборона торкнеться виробів зі сталі, зокрема труб для транспортування нафти і газу, електрообладнання та його деталей, включно з літій-іонними і нікеле-водневими батареями; опалювальних котлів, електроінструментів, шліфувальних верстатів, обладнання для обробки деревини, корка, твердої гуми і пластику.
Водночас до списків санкційних товарів потрапили оптичне обладнання та фотоапаратура, вимірювальні прилади та прилади для тестування, точне далекомірне обладнання, їхні деталі та приладдя до них. Як приклад цієї категорії товарів згадано мікротом і термостат.
Одночасно з тим Токіо забороняє імпорт непромислових алмазів походження з Росії. Заборона набуде чинності 10 травня.
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