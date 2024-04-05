Суд Джорджії відхилив запит Трампа щодо закриття справи про втручання у вибори

Вищий суд округу Фултон, штат Джорджія, відхилив клопотання Дональда Трампа про зняття з нього звинувачень у втручанні у президентські вибори 2020 року на підставі Першої поправки до конституції США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Суддя Скотт Макаффі заявив, що заяви Трампа про вибори 2020 року були зроблені "з метою сприяння злочинній діяльності", а тому не можуть бути захищені Першою поправкою до конституції США.

Адвокат Трампа заявив, що його підзахисний не згоден із рішенням судді Макаффі і має намір продовжувати оскаржувати висунуті звинувачення, посилаючись на Першу поправку до конституції.

Кримінальні справи проти Трампа

Проти Дональда Трампа висунули 91 кримінальне звинувачення у кількох справах. Зокрема, це справи щодо виплати 130 тисяч доларів порноакторці Стормі Деніель, спробі скасувати результати президентських виборів 2020 року, неправомірному розпорядженні секретною інформацією після того, як він залишив президентську посаду, а також інші звинувачення.

Окремої уваги вартує справа про громадянське шахрайство політика. Трампа звинувачують у шахрайстві, яке він робив, завищуючи вартість нерухомості, зокрема свого маєтку Мар-а-Лаго у Флориді, пентхауса у манхеттенському хмарочосі "Трамп-тауер", а також різних офісних будівель та полів для гольфу.

24 лютого суддя Артур Енгорон офіційно зобов'язав політика виплатити 454,2 млн. доларів після того, як його визнали винним у маніпулюванні власним капіталом. Крайній термін для ухвалення рішення було встановлено на 25 березня.

Політик подав апеляцію на це рішення і домігся відстрочки сплати цієї суми та заборони владі штату Нью-Йорк заарештувати його активи.