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США ввели санкції проти танкерів, які заробляли гроші для військових Ірану
09:21 05.04.2024 |
Сполучені Штати Америки 4 квітня ввели санкції проти компанії і танкерів, які допомагають військовим Ірану заробляти гроші.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство фінансів США.
Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів вживає додаткових заходів, щоб Іран отримував менше доходів.
Під обмеження потрапила компанія Oceanlink Maritime DMCC за сприяння постачанню іранських товарів від імені Генерального штабу збройних сил Ірану і Міністерство оборони і тилу збройних сил Ірану.
Також США ідентифікували 13 суден, що перебувають під управлінням Oceanlink Maritime DMCC, і ввели проти них санкції. У Мінфіні зазначили, що судна взаємодіяли з іншими танкерами, які вже перебувають під обмеженнями.
Заступник міністра фінансів по боротьбі з тероризмом і фінансовою розвідкою Брайан Нельсон заявив, що США зосереджені на тому, щоб підірвати здатність Ірану фінансувати своїх терористичних довірених осіб і партнерські групи, а також підтримувати агресивну війну Росії проти України.
Санкції проти Ірану
Раніше повідомлялося, що США ввели санкції проти компаній, які допомагали Ірану у виробництві дронів-камікадзе.
Також лідери Європейського союзу готові вжити нових і значних заходів проти Ірану на тлі повідомлень про те, що Тегеран передає Росії балістичні ракети для використання проти України.
А в березні Сполучені Штати Америки ввели нові санкції проти мережі, яка допомагала фінансувати виробництво ракет в Ірані.
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