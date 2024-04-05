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Українські удари вивели з ладу мінімум 10% нафтопереробки в Росії – оцінка НАТО
23:58 04.04.2024 |
У Північноатлантичному альянсі стверджують, що удари українських безпілотників по нафтопереробній інфраструктурі Росії мали відчутний вплив на її паливний ринок і накладають додаткові фінансові витрати.
Як повідомляє кореспондент "Європейської правди" з Брюсселя, про це журналістам на умовах анонімності заявив посадовець Альянсу.
Співрозмовник зазначив, що в березні Росія помітно збільшила імпорт бензину з Білорусі та запровадила шестимісячну заборону на його експорт, щоб стабілізувати внутрішні ціни. Також Москва не виключає збільшення експорту сирої нафти, оскільки не може переробляти її в достатніх кількостях.
"Удари, ймовірно, вивели з ладу понад 10% російських нафтопереробних потужностей, а можливо, й понад 15%. І, залежно від масштабу пошкоджень, ремонт може зайняти значний час і вимагати значних витрат", - додав посадовець НАТО.
Він також звернув увагу на те, що деякі удари українських безпілотників здійснювались на відстані понад 1000 кілометрів, що підкреслює масштаб атак.
"Гадаю, що в подальшому все менше й менше таких об'єктів російської енергетичної інфраструктури будуть захищені від потенційних ударів, а на російську економіку в цій сфері чинитиметься все більший і більший вплив", - підсумував співрозмовник.
Агентство Reuters раніше повідомило, що російські нафтові компанії переживають труднощі з ремонтом нафтопереробних заводів через західні санкції, а їхні проблеми можуть посилитися через атаки українських безпілотників.
У Держдепі Сполучених Штатів відмовились коментувати, чи закликали США Україну не атакувати російські НПЗ, однак зазначили, що Вашингтон не підтримує удари по об'єктах на території РФ.
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