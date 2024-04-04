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Члени G7 можуть переглянути стелю цін на російську нафту, - Мінфін США
23:21 04.04.2024 |
Члени G7 можуть переглянути верхню межу цін на російську нафту. Це залежатиме від ринкових умов або інших чинників.
Про це заявила в.о. помічника міністра фінансів США з питань фінансування тероризму Анна Морріс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
У межах широкомасштабного механізму санкцій проти торгівлі російською нафтою США в лютому запровадили санкції щодо російського державного вантажовідправника "Совкомфлот" і 14 його нафтових танкерів, які беруть участь у транспортуванні російської нафти.
Морріс заявила, що продаж західним країнам нафтопродуктів, вироблених із російської нафти, не порушує санкцій.
"Щойно російську нафту перероблено, з технічної точки зору вона перестає бути російською нафтою. Якщо її переробляють у країні, а потім відправляють далі, з погляду санкцій це імпорт із країни купівлі, це не імпорт із Росії", - сказала вона.
Торгівля нафтою між РФ та Індією
Помічник міністра фінансів США з економічної політики Ерік Ван Ностранд заявив, що Вашингтон не просив Індію скоротити імпорт російської нафти.
За його словами, метою санкцій і введеного G7 цінового обмеження в 60 доларів за барель є забезпечення стабільних світових поставок нафти, водночас завдаючи шкоди доходам Москви.
Ностранд заявив, що покупці можуть купувати російську нафту з вищими знижками поза механізмом цінового обмеження, якщо вони не користуватимуться західними послугами, як-от страхування і брокерські послуги.
Санкції проти нафтової галузі РФ
Країни "Великої сімки", ЄС і Австралія ввели стелю цін на російську нафту, що поставляється морем, на рівні 60 доларів за барель. З 5 лютого 2023 року аналогічні обмеження почали діяти на постачання нафтопродуктів із Росії.
Гранична вартість була визначена на рівні 100 та 45 доларів за барель залежно від категорії нафтопродуктів. Повідомляється, що для зміни цих обмежень потрібна згода всіх держав ЄС та членів G7.
Згодом санкції країн Заходу призвели до того, що половина російського експорту нафти та нафтопродуктів у 2023 році пішла до Китаю, тоді як частка Індії зросла за два роки до 40%. Частка Європи в експорті нафти з Росії впала вдесятеро - приблизно до 4-5%.
Раніше повідомлялось, що Японія та інші країни "Великої сімки" планують з 20 лютого посилити правила дотримання стелі цін для імпортерів російської нафти.
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