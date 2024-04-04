Фінансові новини
- |
- 04.04.24
- |
- 23:43
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У МВФ назвали умови для конфіскації російських активів
22:52 04.04.2024 |
Конфіскація заморожених російських активів повинна мати тверде правове підґрунтя та не впливати на стабільність міжнародної валютної системи.
Таку позицію МВФ озвучила на пресбрифінгу у Вашингтоні директор Департаменту з питань комунікацій Фонду Джулія Козак, передає кореспондент Укрінформу.
«Рішення щодо арешту активів мають прийматися відповідними органами влади та юрисдикціями країни»,- зауважила представниця МВФ.
Вона також підкреслила, що для МВФ важливо, «аби будь-які дії мали достатнє правове підґрунтя і не підривали функціонування міжнародної валютної системи».
Як повідомляв Укрінформ, обговорення можливої конфіскації заморожених російських активів проходять у США, європейських та інших країнах.
Євросоюз працює над тим, як можна використати 37 млрд євро приватних та 208 млрд євро державних заморожених активів РФ для відшкодування завданих російською агресією збитків.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|ВАКС заарештував з альтернативою застави в 30 млн грн ексрадника Офісу президента, підозрюваного в організації розкрадання коштів УЗ
ТОП-НОВИНИ
|ЗМІ: Голосування за допомогу Україні в Конгресі США можуть перенести ще на кілька тижнів
|Україна уклала безпекову угоду з Фінляндією
|Великі зміни. Мобілізація в Україні буде по-новому, змінять правила й для військових
|В Україні розпочалась демобілізація строковиків
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Члени G7 можуть переглянути стелю цін на російську нафту, - Мінфін США
|У генсека ООН виправдалися за скандальне засудження удару по заводу «Шахедів»
|У МВФ назвали умови для конфіскації російських активів
|Фінляндія відремонтувала перебитий якорем газопровід Balticconnector
|Україна і Латвія найближчим часом запустять спільне виробництво дронів для ЗСУ
|У Відні пройшов протест під офісом Raiffeisen: банк закликають негайно вийти з Росії
|Кулеба про фонд НАТО в 100 млрд: Ми за, але в нинішній фінансовій моделі шансів – нуль
Бізнес
|ChatGPT відтепер можна використовувати без реєстрації
|Telegram запустив монетизацію для власників каналів, в Україні вона не працює
|OpenAI оголосила про нову технологію клонування голосу з 15-секундного аудіо
|Ілон Маск представив оновленого ШІ Grok-1.5
|Модель ШІ Claude 3 від Anthropic випередила GPT-4 у рейтингу Chatbot Arena
|США посилюють стандарти викидів парникових газів для великовантажних автомобілів
|Microsoft і OpenAI об'єднуються для створення суперкомп'ютера «Stargate» вартістю 100 мільярдів доларів