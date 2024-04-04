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АНАЛІТИКА

Фінляндія відремонтувала перебитий якорем газопровід Balticconnector

 

У Балтійському морі завершився ремонт пошкодженого якорем газопроводу Balticconnector, який з'єднує Фінляндію та Естонію. Він відновить роботу 22 квітня повідомили компанії Gasgrid (Фінляндія) й Elering (Естонія).

Цілісність і міцність труби успішно перевірили водою під тиском.

Після цього трубу потрібно висушити зсередини й заповнити газом.

"Введення в експлуатацію планується завершити 22 квітня, коли ринок знову може користуватися морським газопроводом Balticconnector", - повідомили компанії.

Balticconnector - трубопровід, що з 2019 року з'єднав газотранспортні системи Фінляндії та Естонії. Його пропускна спроможність - 7,2 млн кубометрів на добу, довжина - 150 км, з яких 77 км - на дні Фінської затоки в Балтійському морі.

Фінляндія відремонтувала перебитий якорем газопровід Balticconnector
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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