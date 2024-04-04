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У Відні пройшов протест під офісом Raiffeisen: банк закликають негайно вийти з Росії
16:57 04.04.2024 |
У Відні 4 квітня пройшла акція з закликом до членів правління Raiffeisen Bank закрити бізнес у Росії. Відповідна петиція набрала голоси 50 тисяч європейців.
Про це повідомляє B4Ukraine.
"Активісти зібралися біля арени Wiener Stadthalle у Відні в четвер, закликаючи членів правління Raiffeisen Bank закрити свій бізнес у Росії", - йдеться в повідомленні.
Напередодні стало відомо, що петиція WeMove Europe, організована в партнерстві з B4Ukraine Coalition і BankTrack, зібрала понад 50 тисяч підписів 4 квітня, у день загальних щорічних зборів банку.
У B4Ukraine наголошують, що австрійський Raiffeisen Bank International AG є найбільшим іноземним банком досі присутнім у Росії, на нього припадає приблизно чверть переказів у євро до країни, він обслуговує до 50% усіх грошових потоків між Росією та рештою світу.
Торік BI отримав рекордні прибутки в Росії у розмірі 1,35 млрд євро (1,47 млрд доларів) - майже половину світового прибутку банку, отриманого торік.
Протестувальники заявляють, що багато банків, зокрема Société Générale, BNP Paribas і Crédit Agricole, вже вийшли з держави-агресора, проте Raiffeisen досі сплачує мільйонні податки Кремлю, зміцнюючи його воєнну машину.
"Москва скоїла воєнні злочини, такі як навмисні удари по лікарнях та примусові депортації дітей. Наш колективний тиск показує, що вся Європа спостерігає. Нам набридла подвійна гра цього банку, ми вимагаємо дій!", - заявили активісти.
B4Ukraine і BankTrack закликають правління Raiffeisen Bank списати російські активи банку та, як це зробили інші кредитори до них, якнайшвидше вийти з РФ, не передаючи цінних активів, які можуть бути використані нею для продовження війни проти України.
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