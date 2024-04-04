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Прем'єр Румунії заявив, що підтримує об'єднання з Молдовою
16:14 04.04.2024 |
Прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку заявив, що є прихильником ідеї об'єднання своєї країни з Молдовою.
Заяву румунського прем'єра наводить Romania TV, повідомляє "Європейська правда".
За словами Чолаку, об'єднання країн може відбутися або всередині Євросоюзу, або якимось іншим шляхом, однак для цього потрібне бажання громадян Молдови.
"Я також підтримую союз Республіки Молдова з Румунією, мені ніхто не може цього заборонити: це моє право! Я як і раніше вірю в об'єднання Республіки Молдова та Румунії. Що це буде зроблено в рамках ЄС, або що ми знайдемо інший шлях... Однозначно!" - заявив румунський прем'єр-міністр.
Він зазначив, що Молдова "є стійкою завдяки допомозі Румунії".
"Румуни живуть в Республіці Молдова, такі як і я. Історія вчинила несправедливо... Я не можу змінити минуле, а сьогодення є наслідком минулого. Що я можу зробити разом з вами, так це побудувати майбутнє", - сказав Чолаку.
Він додав, що в питанні потенційного об'єднання ініціативу має проявити Молдова.
Нещодавно Міністерство національної оборони Румунії винесло на громадське обговорення проєкт закону, що передбачає захист громадян країни за кордоном.
Проведене минулого року опитування показало, що 54% громадян Румунії не підтримують ідею об'єднання з Молдовою і лише третина (33%) ставляться до такої ідеї прихильно.
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