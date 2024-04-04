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АНАЛІТИКА

Макрон назвав «дивними» заяви МО РФ після розмови з Лекорню

 

Президент Франції Еммануель Макрон розцінив як "дивний і загрозливий" тон міністерства оборони РФ за підсумками телефонної розмови глав оборонних відомств двох країн - Себастьяна Лекорню і Сергія Шойгу, - яка мала місце напередодні.

"Коментарі російської сторони були дивними та загрозливими", - сказав Макрон журналістам у четвер, 4 квітня, повідомляє AFP. Він додав, що будь-які припущення щодо нібито причетності Франції та України до теракту у Підмосков'ї є "смішними".

"Смішно говорити, що за цим стоїть Франція, що за цим стоять українці. Це безглуздо. Це не відповідає дійсності, це маніпуляція інформацією, яка є частиною арсеналу Росії для війни", - вказав Макрон. Він пояснив, що Франція вийшла на зв'язок з Росією, оскільки Париж мав "корисну інформацію" про походження та організацію нападу на "Крокус Сіті Холл", однак деталей не розкрив.

Попри те, що відповідальність за напад взяв на себе афганський підрозділ терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД) "Вілаят Хорасан", Москва продовжує наполягати на нібито наявності "українського сліду". На це вказали й в міноборони РФ після розмови Сергія Шойгу з Себастьяном Лекорню.

"Київський режим (так російська пропаганда іменує владу в Україні. - Ред.) нічого не робить без схвалення західних кураторів. Розраховуємо, що в цьому випадку за цим не стоять французькі спецслужби", - процитувало тоді міноборони РФ Шойгу.

ЗМІ: Франція назвала заяву Москви брехнею

Крім того, Москва заявила про нібито готовність Парижа до діалогу щодо війни, розв'язаної Росією проти України. Утім Франція заперечила правдивість подібних меседжів,повідомила агенція Reuters.

"Це неправда, - цитує агенція джерело в уряді Франції. - Жодної секунди ми не виявляли жодної готовності до діалогу щодо України, переговорів чи чогось подібного".
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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