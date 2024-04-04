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Фінляндія закрила кордон з Росією на невизначений строк Джерело: https://biz.censor.net/n3482503
14:56 04.04.2024 |
Уряд Фінляндії вирішив залишити зачиненими всі пункти пропуску на кордоні з Росією на невизначений строк.
Прикордонні пункти пропуску будуть закриті з 15 квітня доти, доки не уряд країни не ухвалить інше рішення, повідомляє фінське інформагентство Yle.
"Навесні не було отримано жодних фактів, на підставі яких можна було б вважати, що ситуація на кордоні суттєво змінилася", - пояснила очільниця МВС країни Марі Рантанен.
Вона нагадала, що керована міграція є одним із способів тиску Росії на безпеку і соціальну стабільність Фінляндії та ЄС.
Що відбувається на кордоні між РФ та Фінляндією?
Нагадаємо, уряд Фінляндії ухвалив рішення повністю закрити кордон із Росією з 30 листопада 2023 року. Таким чином Фінляндія хотіла взяти під контроль спроби гібридного впливу Росії, яка пропускає через свої прикордонні пункти нелегальних мігрантів без належних документів. Спочатку кордон закрили на півтора місяці, згодом дію цього рішення продовжували.
14 грудня минулого року Фінляндія вирішила відкрити два прикордонні пункти на східному кордоні - "Вааліма" та "Ніірала". Однак того ж дня їх знову закрили через наплив нелегальних мігрантів з боку Росії.
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