Білий дім скептично поставився до ідеї посилення ролі НАТО в наданні допомоги Україні - ЗМІ

Білий дім виступив проти пропозиції перевести очолювану США групу "Рамштайн", що координує постачання озброєння для України, під керівництво НАТО, повідомляє видання The Hill.

Радник Білого дому з комунікацій у сфері національної безпеки Джон Кірбі висловив сумнів щодо того, що США відійдуть від керівництва групою "Рамштайн", яка раз на місяць проводить нараду більш ніж 50 країн, що координують постачання озброєння для України.

"Це більше, ніж НАТО, це 50 з гаком країн у всьому світі, зокрема в Індо-Тихоокеанському регіоні, і їх об'єднало американське лідерство. Те, що утримує їх разом, - це американське лідерство", - сказав Кірбі журналістам у середу.

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг сказав на пресконференції в середу: "Українцям потрібно більше підтримки, але їм також потрібна більш передбачувана й довгострокова підтримка".

Міністри закордонних справ країн НАТО обговорюють пропозиції в Брюсселі цього тижня з метою досягти консенсусу до липневого саміту у Вашингтоні, присвяченого 75-річчю НАТО.

Кірбі назвав обговорення "попередніми", але відзначив перевагу того, що США стоять на чолі групи "Рамштайн". "Рамштайн" - це "справді результат американської організаторської сили і приклад того, як президент Байден справді активізував наше лідерство на світовій арені, щоб зібрати країни разом для цього", - сказав Кірбі.

Financial Times із посиланням на джерела повідомила напередодні, що НАТО працює над ідеєю п'ятирічного пакету допомоги Україні на суму до $100 млрд, який діятиме незалежно від можливих політичних змін на Заході.

За словами кількох дипломатів, так звану пропозицію "Місія для України" висунув Столтенберг. Згідно з планом, Альянс повинен буде спільно координувати використання, як передбачається, $100 млрд, які виділять 32 держави - члени Альянсу.

Якщо пропозицію схвалять, вона дасть НАТО контроль над очолюваною США Контактною групою з питань України й дасть змогу Альянсу керувати постачанням летальної зброї Києву, пояснила газета.

Сам Столтенберг підтвердив у середу, що в НАТО обговорюють те, яким чином Альянс міг би взяти на себе провідну роль у наданні допомоги Україні. Однак він не навів подробиць своєї пропозиції.