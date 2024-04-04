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США випробують мікрохвильову зброю METEOR в 2026 році
09:35 04.04.2024 |
Військово-морські сили США планують протестувати прототип мікрохвильової системи протиповітряної оборони на одному зі своїх суден 2026 року.
Видання USNI News посилаючись на документи про бюджет ВМС, зазначило, що METEOR стане першим високопотужним мікрохвильовим проєктом (HPM) для протидії як безпілотникам, так і протикорабельним ракетам.
Армія США та ВПС США вже працюють над власними проєктами HPM на додаток до інших, як-от зброї спрямованої енергії (лазер).
Однак на сьогодні лазерна зброя, яка розплавляє та спалює ціль, уже не виглядає такою перспективною. На відмінну від неї, мікрохвильова система може створювати низку ефектів від порушення або руйнування електроніки цілі до чогось більшого. Видання зазначає, що ширший промінь також має перевагу над лазером, адже може швидше боротись із кількома цілями, наприклад, з роєм дронів.
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