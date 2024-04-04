Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна та Португалія підготують безпекову угоду

 

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Португалії Луїш Монтенегру дали доручення розпочати роботу над підготовкою угоди про безпеку.

"Провів телефонну розмову з новопризначеним прем'єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру. Подякував за його особисту принципову позицію щодо підтримки України та побажав плідної роботи задля процвітання Португалії", - написав Зеленський у середу в телеграм-каналі.

"Обговорили перебіг виконання попередніх оборонних домовленостей між нашими країнами та доручили командам розпочати роботу над підготовкою двосторонньої безпекової угоди в межах декларації G7. Скоординували майбутні спільні контакти", - написав також президент.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,1953
  0,1283
 0,33
EUR
 1
 42,2643
  0,0125
 0,03

Курс обміну валют на вчора, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,0567  0,10 0,27 39,5893  0,07 0,18
EUR 42,1611  0,16 0,37 42,9211  0,05 0,13

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,1550  0,16 0,42 39,2500  0,09 0,23
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес