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Україна та Португалія підготують безпекову угоду
23:58 03.04.2024 |
Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Португалії Луїш Монтенегру дали доручення розпочати роботу над підготовкою угоди про безпеку.
"Провів телефонну розмову з новопризначеним прем'єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру. Подякував за його особисту принципову позицію щодо підтримки України та побажав плідної роботи задля процвітання Португалії", - написав Зеленський у середу в телеграм-каналі.
"Обговорили перебіг виконання попередніх оборонних домовленостей між нашими країнами та доручили командам розпочати роботу над підготовкою двосторонньої безпекової угоди в межах декларації G7. Скоординували майбутні спільні контакти", - написав також президент.
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