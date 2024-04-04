Україна та Португалія підготують безпекову угоду

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Португалії Луїш Монтенегру дали доручення розпочати роботу над підготовкою угоди про безпеку.

"Провів телефонну розмову з новопризначеним прем'єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру. Подякував за його особисту принципову позицію щодо підтримки України та побажав плідної роботи задля процвітання Португалії", - написав Зеленський у середу в телеграм-каналі.

"Обговорили перебіг виконання попередніх оборонних домовленостей між нашими країнами та доручили командам розпочати роботу над підготовкою двосторонньої безпекової угоди в межах декларації G7. Скоординували майбутні спільні контакти", - написав також президент.