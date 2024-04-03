Брати Байрактар стали мільярдерами

Турецькі бізнесмени Сельчук і Халюк Байрактари, яким належить компанія Baykar Defense, вперше потрапили до щорічного списку мільярдерів Forbes. Сельчук Байрактар посів 2410-те місце з капіталом $1,2 млрд, Халюк Байрактар - 2545-те місце з $1,1 млрд.

Різниця пов'язана з різною часткою братів у Baykar: 52,5% і 47,5% відповідно.

Компанію заснував їхній батько Оздемір у 1984 році для виготовлення деталей для турецької автомобільної промисловості.

Зараз компанія відома як виробник військових безпілотників, насамперед Bayraktar. У 2023 році Baykar стала найбільшим експортером оборонної продукції в Туреччині завдяки контрактам з різними клієнтами в Європі, Африці та на Близькому Сході.

Сельчук Байрактар - зять президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана.