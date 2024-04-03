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Брати Байрактар стали мільярдерами
16:49 03.04.2024 |
Турецькі бізнесмени Сельчук і Халюк Байрактари, яким належить компанія Baykar Defense, вперше потрапили до щорічного списку мільярдерів Forbes. Сельчук Байрактар посів 2410-те місце з капіталом $1,2 млрд, Халюк Байрактар - 2545-те місце з $1,1 млрд.
Різниця пов'язана з різною часткою братів у Baykar: 52,5% і 47,5% відповідно.
Компанію заснував їхній батько Оздемір у 1984 році для виготовлення деталей для турецької автомобільної промисловості.
Зараз компанія відома як виробник військових безпілотників, насамперед Bayraktar. У 2023 році Baykar стала найбільшим експортером оборонної продукції в Туреччині завдяки контрактам з різними клієнтами в Європі, Африці та на Близькому Сході.
Сельчук Байрактар - зять президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана.
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