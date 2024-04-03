Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Брати Байрактар стали мільярдерами

 

Турецькі бізнесмени Сельчук і Халюк Байрактари, яким належить компанія Baykar Defense, вперше потрапили до щорічного списку мільярдерів Forbes. Сельчук Байрактар посів 2410-те місце з капіталом $1,2 млрд, Халюк Байрактар - 2545-те місце з $1,1 млрд.

Різниця пов'язана з різною часткою братів у Baykar: 52,5% і 47,5% відповідно.

Компанію заснував їхній батько Оздемір у 1984 році для виготовлення деталей для турецької автомобільної промисловості.

Зараз компанія відома як виробник військових безпілотників, насамперед Bayraktar. У 2023 році Baykar стала найбільшим експортером оборонної продукції в Туреччині завдяки контрактам з різними клієнтами в Європі, Африці та на Близькому Сході.

Сельчук Байрактар - зять президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,1953
  0,1283
 0,33
EUR
 1
 42,2643
  0,0125
 0,03

Курс обміну валют на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,0567  0,10 0,27 39,5893  0,07 0,18
EUR 42,1611  0,16 0,37 42,9211  0,05 0,13

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,1550  0,16 0,42 39,2500  0,09 0,23
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес