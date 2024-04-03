Найновіший російський LNG-завод зупинив виробництво через санкції, – Reuters

Найбільший російський виробник скрапленого природного газу (СПГ, LNG) - компанія "Новатек" - призупинили роботу свого найновішого заводу Arctic LNG 2 через санкції та нестачу LNG-танкерів.

Першу з трьох ліній нового LNG-заводу компанія запустила лише у грудні минулого року, але змушена була її зупинити, повідомляє Reuters із посиланням на два джерела.

Один із співрозмовників агентства уточнив, що лінія не працюватиме щонайменше до кінця червня.

Водночас будівельні роботи на проєкті тривають, ще дві лінії планується доставити на місце морем з порту Мурманська пізніше. Разом вони мають виробляти 19,8 млн метричних тонн LNG на рік і 1,6 млн тонн на рік стабільного газового конденсату.

За даними агентства, основною проблемою Arctic LNG 2 наразі є дефіцит спеціальних танкерів, здатних транспортувати скраплений газ, охолоджений до мінус 163 градусів за Цельсієм.

За даними "Новатеку", для Arctic LNG 2 на російській верфі "Звєзда" побудують 15 танкерів льодового класу Arc7, здатних прорізати лід товщиною 2 метри. Ще шість танкерів мала збудувати корейська компанія Hanwha Ocean (колишня Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering). Однак через санкції проти РФ принаймні половину цього замовлення скасували.

Згідно з відкритою інформацією, наразі для Arctic LNG 2 було побудовано лише три придатних газових танкери.

Російський віцепрем'єр Олександр Новак, відповідаючи на питання про те, коли буде доставлений перший вантаж з нового LNG-заводу, заявив, що "компанія займається питаннями, ведуться відповідні переговори".

"Головна їхня проблема - це танкери", - визнав російський чиновник.

Старший аналітик з нафти і газу російської брокерської компанії BCS Рональд Сміт зауважує, що наразі незрозуміло, коли і де Arctic LNG 2 зможе знайти танкери.

Як повідомлялося, "Новатек" планував почати експорт газу із заводу Arctic LNG 2 у першому кварталі поточного року. Але після запровадження санкцій США щодо цього проєкту коампанія змушена була оголосити форс-мажор за своїми зобов'язаннями перед клієнтами.

Проєкт Arctic LNG 2 вартістю $21,3 млрд передбачає будівництво трьох черг з виробництва скрапленого природного газу потужністю 6,6 млн тонн на рік кожна у Ямало-Ненецькому автономному окрузі РФ. Станом на кінець 2021 року загальна готовність проєкту оцінювалася у 59%, першої черги - у 78%.

Наприкінці 2021 року Arctic LNG 2 домовився про залучення проектного фінансування на 9,5 млрд євро і вже погасив звідти частину внеску, зробленого "Новатеком" (найбільший акціонер проєкту). Проєктна компанія не може залучати кошти у доларах через санкції США, запроваджені у 2014 році.

Однак після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну японські та французькі інвестори призупинили фінансування проєкту.