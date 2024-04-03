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Інфляція в єврозоні в березні несподівано сповільнилася до 2,4% - мінімуму з листопада
13:26 03.04.2024 |
Споживчі ціни в єврозоні в березні збільшилися на 2,4% у річному вираженні, зазначається у звіті статистичного управління Європейського союзу, що надав попередні дані.
Таким чином, інфляція сповільнилася порівняно з лютим, коли вона становила 2,6%.
Консенсус-прогноз аналітиків, який наводить Trading Economics, припускав, що березнева інфляція залишиться на рівні 2,6%.
Темпи зростання споживчих цін у єврозоні минулого місяця були мінімальними з листопада минулого року. Підвищення вартості продуктів харчування, алкоголю і тютюнової продукції в березні сповільнилося до 2,7% з 3,9% місяцем раніше, промислової продукції - до 1,1% з 1,6%. Ціни на енергоносії опустилися на 1,8% (-3,7% у лютому), послуги подорожчали на 4%, як і місяцем раніше.
Зростання цін без урахування вартості продуктів харчування та енергоносіїв (індекс CPI Core) у березні сповільнилося до мінімальних із лютого 2022 року 2,9% із 3,1% місяцем раніше. Експерти очікували ослаблення базової інфляції до 3%.
Споживчі ціни в єврозоні в березні збільшилися на 0,8% у щомісячному вираженні - максимально за рік. У лютому вони підвищилися на 0,6%.
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