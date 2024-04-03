США вивели з-під санкцій колишнє європейське відділення російського банку ВТБ

У США вивели з-під дії антиросійських санкцій колишній європейський підрозділ одного з найбільших у РФ - банку ВТБ.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє сайт Міністерства фінансів США.

Зі списку санкцій виключили компанію Ost-West Handeslbank, а також її колишні назви - VTB Bank Europe та VTB Bank Deutschland.

Як повідомляє Радіо Свобода, у квітні 2022 року влада Німеччини взяла під контроль компанію Bank Europe. Санкції ЄС заборонили ВТБ здійснювати права акціонера компанії.

Раніше США розширили антиросійські санкції, включивши до відповідного списку дві фізичні особи та 18 юридичних.

У санкційному списку США опинилися платформи «Атомайз» (входить до групи «Інтеррос»), «Лайтхаус», «Системи розподіленого реєстру», «Лабораторія кібербезпеки» та інші. Також до цього переліку США включений обмінний сервіс Netexchange.

Як повідомляв Укрінформ, американський Мінфін оголосив про запровадження санкцій проти півтора десятка організацій та осіб у РФ та інших країнах, які допомагали Кремлю проводити незаконні фінансові операції на крипторинках та обходити раніше впроваджені обмеження.