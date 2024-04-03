Фінансові новини
- |
- 03.04.24
- |
- 13:20
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
США вивели з-під санкцій колишнє європейське відділення російського банку ВТБ
11:54 03.04.2024 |
У США вивели з-під дії антиросійських санкцій колишній європейський підрозділ одного з найбільших у РФ - банку ВТБ.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє сайт Міністерства фінансів США.
Зі списку санкцій виключили компанію Ost-West Handeslbank, а також її колишні назви - VTB Bank Europe та VTB Bank Deutschland.
Як повідомляє Радіо Свобода, у квітні 2022 року влада Німеччини взяла під контроль компанію Bank Europe. Санкції ЄС заборонили ВТБ здійснювати права акціонера компанії.
Раніше США розширили антиросійські санкції, включивши до відповідного списку дві фізичні особи та 18 юридичних.
У санкційному списку США опинилися платформи «Атомайз» (входить до групи «Інтеррос»), «Лайтхаус», «Системи розподіленого реєстру», «Лабораторія кібербезпеки» та інші. Також до цього переліку США включений обмінний сервіс Netexchange.
Як повідомляв Укрінформ, американський Мінфін оголосив про запровадження санкцій проти півтора десятка організацій та осіб у РФ та інших країнах, які допомагали Кремлю проводити незаконні фінансові операції на крипторинках та обходити раніше впроваджені обмеження.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Великі зміни. Мобілізація в Україні буде по-новому, змінять правила й для військових
ТОП-НОВИНИ
|В Україні розпочалась демобілізація строковиків
|Президент підписав закон про електронний кабінет військовозобов'язаного
|Зеленський підписав закон про мобілізацію чоловіків з 25 років
|Столтенберг пропонує пакет допомоги Україні у 100 млрд євро
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Politico: НАТО може взяти під своє крило формат «Рамштайн», щоб убезпечити його від Трампа
|У Росії авіакомпанії почали різкіше садити літаки для економії палива
|Посол США при НАТО: Штати не дуже підтримують удари України по цілях в РФ
|США вивели з-під санкцій колишнє європейське відділення російського банку ВТБ
|На Тайвані стався найпотужніший за 25 років землетрус
|44 країни підтримали заклик притягти Росію до відповідальності за злочин агресії
Бізнес
|Модель ШІ Claude 3 від Anthropic випередила GPT-4 у рейтингу Chatbot Arena
|США посилюють стандарти викидів парникових газів для великовантажних автомобілів
|Microsoft і OpenAI об'єднуються для створення суперкомп'ютера «Stargate» вартістю 100 мільярдів доларів
|Amazon One: Оплата за допомогою долоні тепер на вашому смартфоні
|Intel і Microsoft оголошують стратегічне партнерство для конкуренції з Apple
|Виробництво напівпровідників у Південній Кореї зросло найбільше з 2009 року
|Infiniti презентував новий позашляховик QX80