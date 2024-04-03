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АНАЛІТИКА

На Тайвані стався найпотужніший за 25 років землетрус

 

Щонайменше чотири людини загинули, ще близько 60 зазнали поранень унаслідок потужного землетрусу , який стався на Тайвані у середу, 2 квітня. Оновлені дані з посиланням на уряд Тайваню наводить у середу, 3 квітня, агенція AFP. За даними Тайбея, найближчими днями зберігається загроза нових поштовхів.

Землетрус магнітудою 7,4 стався близько 8 ранку за місцевим часом. Епіцентр стихії Геологічна служба США встановила за 18 кілометрів на південь від міста Хуалянь на Тайвані - на глибині 34,8 кілометра. Внаслідок поштовхів пошкоджень зазнали десятки будівель, дороги до Хуаляня, прибережного міста, оточеного горами, заблоковані зсувами.

Хоч землетрус був неглибоким, його відчули у всьому Тайвані та на прибережних островах, зазначив директор Центру сейсмології Центрального метеорологічного управління Тайбея Ву Чієн-фу. За його словами, він став найпотужнішим за останні 25 років - від часу землетрусу магнітудою 7,6 у вересні 1999 року, жертвами якого стали близько 2,4 тисячі людей.

На цей раз, як зауважує агенція, масштабній катастрофі імовірно запобігли суворі будівельні норми та поінформованість населення про стихійні лиха.

Тайвань регулярно потерпає від землетрусів, оскільки розташований поблизу стику двох тектонічних плит, а в сусідній Японії щороку відбувається близько 1,5 тисячі підземних поштовхів.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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