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У Румунії пропонують дозволити військам захищати своїх громадян за кордоном
09:17 03.04.2024 |
Міністерство національної оборони Румунії винесло на громадське обговорення проєкт закону, що передбачає захист своїх громадян за кордоном.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє adevarul.ro.
Згідно з проєктом закону, втручання за межами країни не обмежується введенням військ і також може включати інші види втручань для протидії гібридним загрозам.
Ініціювати ці дії може рекомендувати президент Румунії за погодженням з Вищою радою національної оборони (CSAT).
"Президент Румунії може за пропозицією прем'єр-міністра вжити необхідних заходів для захисту румунських громадян, яким загрожує небезпека за межами національної території", - йдеться в законопроєкті.
Документ також вводить нове визначення для сил, "призначених для оборони", що включає в себе як збройні сили, так і сили захисту.
Крім того, законопроєкт передбачає, що у випадку мобілізації або під час збройного конфлікту персонал, який працює в міністерстві внутрішніх справ, може підлягати мілітаризації.
Він також пропонує створення нової структури під назвою Національний військовий командний центр (CNMC), який буде відповідати за координацію та управління всіма силами оборони, зокрема військами НАТО, які дислокуються в Румунії.
Раніше Рада національної оборони Румунії погодила "заходи з посилення румунських збройних сил" в контексті російських атак на території України біля румунського кордону.
Перед цим Румунія дозволила розгортання сил НАТО високої готовності на румунській території у разі серйозних загроз.
До цього заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане, рідною країною якого є Румунія, не погодився з начальником румунського Генштабу щодо необхідності готуватися до війни з Росією.
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