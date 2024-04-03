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"Ви ніколи не перетнете океан, якщо не наберетеся мужності втратити берег з поля зору"
Христофор Колумб
У німецькому порту затримали російське судно з ядерним паливом для АЕС США
09:13 03.04.2024 |
У морському порту Ростока вже три тижні стоїть судно "Атлантік Навігатор ІІ", на борту якого знайшли збагачений уран. Про це пише видання Norddeutsche Neueste Nachrichten.
Збагачений уран призначався для атомних електростанцій США.
Судну заборонено залишати порт через порушення санкцій Євросоюзу.
Судно вийшло з Санкт-Петербурга і не мало заходити до німецького порту. Але на судні відмовив двигун, і воно змушене було стати на ремонт у Ростоку.
Митниця виявила товари, які потрапили під санкції ЄС, та заборонила судну продовжувати шлях.
Окрім збагаченого урану "Атлантік Навігатор II" перевозив і березову деревину.
Під час розслідування митниці виявилося, що деревина надходить із заводів російського олігарха, включеного до списку санкцій ЄС.
Судноплавна компанія, яка володіє російським судном, подала протест на ухвалу про затримання. Протест не задовольнили.
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