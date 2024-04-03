В Адміністрації США шукатимуть способи екстреної підтримки України, - Кірбі

У зв'язку із затягненням у Палаті представників рішення про подальшу допомогу Україні, адміністрація США продовжуватиме активно шукати способи забезпечення українців негайною підтримкою, як і минулого місяця.

Про це сказав радник Білого дому Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"Ми вже вжили певних невідкладних заходів. Ви бачили, як Пентагон зміг виділити 300 мільйонів доларів, щоб підтримати українські сили у пакеті екстреної допомоги. Ми продовжуватимо активно шукати й розглядати можливості для подальших дій", - підкреслив представник Білого дому.

Також він зауважив, що уряд США досі залишається обмеженим у цій ситуації, адже їм "необхідний закон про додаткове фінансування".

На питання про те, чи існує "дедлайн", коли уряд почне більше діяти для підтримки України, Кірбі сказав, що цей термін вже минув давно, коли президент подав запит до Конгресу з пакетом допомоги. Він відзначив, що через бездіяльність законодавців у Палаті представників, українські командири на місцях змушені ухвалювати складні рішення щодо того, як економити боєприпаси та водночас захищати позиції.

Нагадаємо, в НАТО пропонують створити п'ятирічний фонд для України на 100 млрд доларів. У рамках пакета НАТО також може взяти на себе оперативні обов'язки очолюваної США Контактної групи оборони України, яка координує постачання зброї в Україну з близько 50 країн.

Крім того, спікер Палати представників США Майк Джонсон пообіцяв поставити на голосування питання фінансування допомоги Україні. Так, за його словами, це буде наступним головним питанням порядку денного після повернення Конгресу з великодніх канікул.