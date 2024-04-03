Фінансові новини
- |
- 03.04.24
- |
- 00:58
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
Байден і Сі Цзіньпін обговорили телефоном двосторонню співпрацю - ЗМІ
23:37 02.04.2024 |
Голова КНР Сі Цзіньпін провів телефонну розмову з президентом США Джо Байденом, повідомляють у вівторок китайські ЗМІ.
"Сі Цзіньпін поговорив телефоном із Байденом", - йдеться в повідомленні газети Global Times.
За даними китайських ЗМІ, лідери обговорили, зокрема, двосторонні відносини. Інших подробиць поки що не наводиться.
Американські ЗМІ з посиланням на неназваного представника адміністрації США повідомляють, що Сі Цзіньпін і Байден під час розмови торкнулися ситуації в Україні та теми Тайваню.
Крім того, вони обговорили "ризики, пов'язані з розвитком штучного інтелекту", а також безпеку в кіберпросторі.
Associated Press також зазначає, що Байден у телефонній розмові порушив тему "відносин Китаю з Росією у сфері оборони" і "закликав Пекін використовувати вплив на КНДР" для стримування Пхеньяна.
Згідно з американськими ЗМІ, держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр фінансів США Джанет Єллен найближчими тижнями відвідають Китай.
Агентство Associated Press зі свого боку зазначає, що це була перша розмова Сі Цзіньпіна і Байдена з листопада минулого року, коли лідери провели переговори в Каліфорнії.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Великі зміни. Мобілізація в Україні буде по-новому, змінять правила й для військових
ТОП-НОВИНИ
|В Україні розпочалась демобілізація строковиків
|Президент підписав закон про електронний кабінет військовозобов'язаного
|Зеленський підписав закон про мобілізацію чоловіків з 25 років
|Столтенберг пропонує пакет допомоги Україні у 100 млрд євро
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Байден і Сі Цзіньпін обговорили телефоном двосторонню співпрацю - ЗМІ
|В МЗС розкрили деталі візиту Кулеби до штаб-квартири НАТО
|Столтенберг пропонує пакет допомоги Україні у 100 млрд євро
|Саміт НАТО буде сфокусований на «дорожній карті» вступу України до Альянсу, - Блінкен
|Швейцарія заморозила лише 5% російських активів, - Кулеба
|Апеляційна палата ВАКС стягнула на користь України активи російського підприємця Худайнатова
Бізнес
|Модель ШІ Claude 3 від Anthropic випередила GPT-4 у рейтингу Chatbot Arena
|США посилюють стандарти викидів парникових газів для великовантажних автомобілів
|Microsoft і OpenAI об'єднуються для створення суперкомп'ютера «Stargate» вартістю 100 мільярдів доларів
|Amazon One: Оплата за допомогою долоні тепер на вашому смартфоні
|Intel і Microsoft оголошують стратегічне партнерство для конкуренції з Apple
|Виробництво напівпровідників у Південній Кореї зросло найбільше з 2009 року
|Infiniti презентував новий позашляховик QX80