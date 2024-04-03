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АНАЛІТИКА

У Росії аварійно зупинився ще один нафтопереробний завод

 

У Росії з 31 березня на позаплановий ремонт зупинився підконтрольний Газпрому Астраханський газопереробний завод (ГПЗ). Він припинив перероблення сировини та випуск товарного автобензину та дизельного пального, з посиланням на джерела повідомило агентство Reuters.

З 1 квітня припинилася реалізація пального Астраханського ГПЗ на Санкт-Петербурзькій міжнародній товарно-сировинній біржі. Востаннє партії автобензину та дизпального на базисах підприємства було реалізовано на цій біржі 29 березня.

"Хоча потужність заводу не має великого значення для Росії, його зупинка, ймовірно, посилить занепокоєння Москви на тлі широкомасштабного відключення потужностей нафтопереробного заводу через атаки українських дронів", - зазначає агентство.

Після публікації Reuters компанія "Газпром переработка", до складу якої входить цей ГПЗ, підтвердила інформацію про зупинку заводу.

"30 березня на Астраханському ГПЗ для виконання ремонту технологічного трубопроводу було короткочасно зупинено встановлення первинного перероблення конденсату. 1 квітня ремонтні роботи завершено. Після проведення пускових операцій вироблення світлих нафтопродуктів буде відновлено", - сказано в повідомленні.

Завод на березі Каспійського моря може переробляти близько 8340 тонн газового конденсату на добу.

За січень-грудень 2023 року Астраханський ГПЗ переробив 1,65 млн тонн сировини, виробив 0,7 млн тонн автомобільного бензину (1,6% від загального виробництва у РФ), 0,49 млн тонн дизельного пального (0,6%), майже 0,3 млн тонн мазуту (0,7%).

2 квітня український безпілотник влучив в установку первинного перероблення нафти на НПЗ в Нижньокамську, Татарстан, після чого там виникла пожежа. Ця атака на нафтопереробний комплекс була спільною операцією Служби безпеки України та Головного управління розвідки Міністерства оборони.

Удару завдано по третьому за величиною нафтопереробному заводу в Росії приблизно за 1300 км від лінії фронту, пошкоджено установку, що переробляє близько 155 000 барелів сирої нафти на день. Проте пошкодження не були критичними.

Загалом близько 14% нафтопереробних потужностей Росії було зупинено атаками дронів, підрахувало Reuters.

Після серії ударів українських безпілотників по нафтопереробних заводах у РФ обвалилося виробництво бензину. Російські нафтопереробні заводи за три тижні березня скоротили обсяги випуску автомобільного бензину на 10%.

Reuters писало, що Росія почала імпортувати бензин з Білорусі на тлі скорочення внутрішніх постачань. Обсяги поки що дуже незначні, але збільшуються.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Росія
 

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