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У НАТО ще немає консенсусу щодо того, хто стане наступним генеральним секретарем альянсу
17:36 02.04.2024 |
Посол США в НАТО Джуліана Сміт констатує, що союзники ще не досягли консенсусу щодо того, хто змінить нинішнього генерального секретаря альянсу Єнса Столтенберга на цій посаді.
Про це вона сказала у вівторок у Брюсселі під час пресконференції, яка відбулася онлайн. "Як вам усім відомо, ми, всі 32 посли альянсу, перебуваємо в процесі пошуку потенційних наступників. Є два офіційні кандидати: в нас є Марк Рютте з Нідерландів і президент Йоганніс із Румунії. В альянсі тривають дебати про кваліфікацію обох із цих дуже сильних лідерів, і ми продовжимо обговорювати їхні плюси й мінуси, доки не досягнемо консенсусу щодо одного з них, сподіваюся, найближчими тижнями", - змалювала ситуацію з пошуком нового генсека альянсу американський посол.
При цьому Сміт уточнила, що не може назвати конкретні терміни ухвалення рішення. "Але ми хочемо досягти ухвалення рішення з цього питання, швидше раніше, ніж пізніше. Я думаю, що найпізніше ми хотіли б, щоб це питання було врегульовано до саміту у Вашингтоні", - додала вона.
Співрозмовниця журналістів нагадала, що США повністю підтримують кандидатуру прем'єр-міністра Нідерландів Рютте як наступного генерального секретаря при тому, що "також відчуваємо глибоку повагу до друга президента Йоганніса". "Ми цінуємо, що він кинув капелюха на ринг, і бажаємо йому всього найкращого, оскільки ми продовжуємо обговорювати це питання в усьому альянсі", - додала посол США в НАТО.
Сміт також віддала належне нинішньому генсеку Столтенбергу за його керівництво альянсом протягом 10 років. "Те, що він зробив для цього альянсу, було просто видатним, його лідерство протягом 10 років вражало. Останні два роки (від початку війни РФ проти України - ІФ-У) ми були особливо вдячні та захоплені його керівництвом у дуже складний період", - сказала вона.
Столтенберг піде з посади генсека НАТО на початку жовтня.
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