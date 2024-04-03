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АНАЛІТИКА

60% росіян поскаржилися на колапс системи ЖКГ

 

Колапс житлово-комунального господарства (ЖКГ) Росії відчуває у собі понад половина жителів країни. Із проблемами у сфері комунальних послуг за останній рік зіштовхнулися 60% росіян.

Це показало опитування Народного фронту, у якому взяли участь майже 16 тис. росіян із 87 регіонів, передає The Moscow Times.

Кожен четвертий учасник опитування мав проблеми з водопостачанням, а 23% - з опаленням. У 57% випадків причиною перебоїв опитані назвали аварії на мережах.

Також 38% респондентів поскаржилися на утримання під'їздів, ліфтів, дворів та "поточний ремонт". Ще третина назвала проблемним технічне обслуговування конструкцій будинку.

41% громадян знайшли стан свого будинку задовільним, поганим або таким, що не змінюється на краще, а 18% респондентів помітили "значне погіршення".

При цьому понад 40% респондентів віддають за комунальні послуги від 10% до 20% сімейних доходів, а до 8% мають заборгованості з ЖКГ, пояснюючи це зниженням доходів на тлі зростання вартості товарів і послуг.

Взимку 2023-2024 років відключення світла, води та тепла внаслідок аварій торкнулися 1,5 млн росіян. Із комунальними аваріями зіткнулися 59 російських регіонів, де сталося 557 інцидентів. Число аварій підскочило в 1,5 раза, а кількість постраждалих від них громадян досягла рекорду.

Для порівняння: у 2018 та 2020 роках кількість постраждалих не перевищувала 800 тис. осіб на рік, а у 2019 році їх було лише 300 тис. осіб.

Більшість аварій у Росії приходиться на трубопроводи: цієї зими було зафіксовано понад 900 випадків. На другому місці - аварії на підстанціях, вони ламалися майже 200 разів, від негоди аварії відбувалися у 158 випадках. Приблизно такий самий показник і у поломок котелень. За оцінкою Мінбуду РФ, поточний ступінь зношування трубопроводів - колосальний, потрібно замінити 60% труб, а Фонд сприяння реформуванню ЖКГ говорить взагалі про 70%.

Незважаючи на критичний знос і низку аварій, російська влада планує радикальне скорочення витрат на житлово-комунальну інфраструктуру. Згідно з бюджетом на 2024-2026 роки, фінансування сфери ЖКГ з федеральної скарбниці буде урізане більш ніж удвічі.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

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