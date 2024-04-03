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АНАЛІТИКА

На кордоні з Румунією з’явиться новий пункт пропуску

 

Кабінет міністрів затвердив угоду між урядами України та Румунії про відкриття нового пункту пропуску на кордоні. Він буде розташований між населеними пунктами Біла Церква (Закарпатська область) та Сігету Мармацієй.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Відповідну угоду ще в серпні минулого року затвердили у формі обміну нотами.

"Затверджено Угоду (у формі обміну нотами) між Кабінетом міністрів України та урядом Румунії про відкриття нового міжнародного пункту пропуску через українсько-румунський державний кордон між населеними пунктами Біла Церква (Україна) та Сігету Мармацієй (Румунія), вчинену 18 серпня 2023 року у Бухаресті", - зазначив він.

Як уточнив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, загалом на західному напрямку Україна планує створити дев'ять нових прикордонних пунктів пропуску та модернізувати ще 13.

"Все це дасть більші можливості для українського експорту та пришвидшить нашу секторальну інтеграцію до Євросоюзу", - додав він

Як повідомлялося, проєкт угоди передбачав, що новий пункт пропуску в першу чергу буде розрахований на пропуск вантажівок.

Його будівництвом займатиметься Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України. Попередня оцінка вартості будівництва становить близько 1,6 млрд грн.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Румунія
 

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