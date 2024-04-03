Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

США і Британія підписали першу у світі двосторонню угоду з безпеки у сфері технологій штучного інтелекту

 

США і Велика Британія уклали двосторонній договір у сфері безпеки під час використання технологій штучного інтелекту (ШІ), тим самим ставши першими країнами, які офіційно почали співпрацювати при тестуванні та оцінці ризиків використання ШІ, повідомляє у вівторок Financial Times (FT).

"Угода, яку було підписано у понеділок у Вашингтоні міністром науки Великої Британії Мішель Донелан і міністром торгівлі США Джиною Раймондо, визначає, як уряди обмінюватимуться технічними знаннями, інформацією та талановитими фахівцями у сфері безпеки ШІ", - наголошує видання.

Домовленості, зокрема, нададуть змогу британському Інституту безпеки ШІ (AISI), створеному в листопаді, та його американським колегам обмінюватися досвідом і кадрами. Установи також спільно працюватимуть над створенням системи незалежного оцінювання моделей ШІ, розроблених такими організаціями, як OpenAI і Google.

"Це партнерство прискорить роботу наших інститутів щодо всього спектра ризиків, як для нашої національної безпеки, так і для суспільства загалом", - заявила Раймондо.

OpenAI, Google DeepMind, Microsoft і Meta входять до числа організацій, які погодилися представити свої новітні моделі генеративного ШІ на вивчення фахівцям AISI.

За словами джерела FT, тестування ШІ в AISI зосереджено на ризиках, пов'язаних із неправильним використанням технологій і загрозами кібербезпеки.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,3236
  0,2487
 0,64
EUR
 1
 42,2768
  0,1384
 0,33

Курс обміну валют на вчора, 10:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,9519  0,07 0,18 39,5181  0,09 0,23
EUR 42,0058  0,06 0,14 42,8669  0,01 0,02

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3200  0,28 0,72 39,3400  0,26 0,65
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес