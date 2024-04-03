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США і Британія підписали першу у світі двосторонню угоду з безпеки у сфері технологій штучного інтелекту
13:54 02.04.2024 |
США і Велика Британія уклали двосторонній договір у сфері безпеки під час використання технологій штучного інтелекту (ШІ), тим самим ставши першими країнами, які офіційно почали співпрацювати при тестуванні та оцінці ризиків використання ШІ, повідомляє у вівторок Financial Times (FT).
"Угода, яку було підписано у понеділок у Вашингтоні міністром науки Великої Британії Мішель Донелан і міністром торгівлі США Джиною Раймондо, визначає, як уряди обмінюватимуться технічними знаннями, інформацією та талановитими фахівцями у сфері безпеки ШІ", - наголошує видання.
Домовленості, зокрема, нададуть змогу британському Інституту безпеки ШІ (AISI), створеному в листопаді, та його американським колегам обмінюватися досвідом і кадрами. Установи також спільно працюватимуть над створенням системи незалежного оцінювання моделей ШІ, розроблених такими організаціями, як OpenAI і Google.
"Це партнерство прискорить роботу наших інститутів щодо всього спектра ризиків, як для нашої національної безпеки, так і для суспільства загалом", - заявила Раймондо.
OpenAI, Google DeepMind, Microsoft і Meta входять до числа організацій, які погодилися представити свої новітні моделі генеративного ШІ на вивчення фахівцям AISI.
За словами джерела FT, тестування ШІ в AISI зосереджено на ризиках, пов'язаних із неправильним використанням технологій і загрозами кібербезпеки.
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